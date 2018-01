Podemos promoverá sus siglas en las candidaturas para las municipales, en las que apoyará las alcaldías del cambio

La secretaria general de Podemos Galicia, Carmen Santos, ha avanzado que su formación promoverá que sus siglas "aparezcan en todas las candidaturas" en las que participe en consonancia con lo aprobado en la Asamblea Estatal de Vistalegre II para las próximas elecciones municipales, en las que apoyará las alcaldías del cambio.

Carmen Santos ha ofrecido este lunes una rueda de prensa, en la que ha asegurado que la palabra Podemos "suma". Con todo, ha explicado que el hecho de que estas siglas aparezcan en los proyectos que actualmente están en el gobierno, como los de Compostela Aberta, la Marea Atlántica o Ferrol en Común, es algo que tendrán que "hablar".

"Es una línea estrategia que va a ser para todo el Estado", ha manifestado la dirigente de Podemos Galicia, que ha indicado también que su formación buscará una "mayor participación" en los proyectos de gobierno, que espera que revaliden sus mandatos.

Asimismo, para el resto de listas municipales, ha precisado que buscará acuerdos para presentarse en candidaturas conjuntas en aquellas localidades en las que hay ya agrupaciones vecinales, mareas o proyectos que, sin ser mareas, puedan defender un programa común con Podemos.

"Y, en donde no sea posible, sea porque no hay candidaturas o lo que sea, intentaremos conformar candidaturas propias e incluso también en donde no hay militantes de Podemos, si hay candidaturas que defienden lo mismo que nosotros, tendrán nuestro respaldo", ha indicado.

ALIANZAS "CONCRETAS Y ESPECÍFICAS"

En esta línea, ha precisado que las alianzas que Podemos Galicia forjará en el ámbito municipal "serán concretas y específicas" para las elecciones locales, cita para la que espera contar con "unas estructuras" para "tener candidaturas ganadoras".

Con estos fines, Carmen Santos ha señalado que pondrá a su equipo a trabajar en la elaboración de un plan de trabajo que permita cohesionar las propuestas de las ejecutivas de los territorios con la estatal.

Así, ha detallado que habrá documentos marco en los que se establecerán las condiciones que Podemos exigirá para tener alianzas en aquellos municipios en los que no gobierna. "En donde gobernamos lo que queremos es revalidar los gobiernos teniendo mayor participación y apoyándolos en todo lo que sea necesario", ha insistido.

ELECCIONES CATALANAS

Por otra parte, en la rueda de prensa ofrecida este lunes, Carmen Santos también se ha referido a las tensiones que la posición sobre el proceso independentista catalán despertó en las distintas fuerzas que conforman En Marea, especialmente entre Podemos y Anova.

"Mantener nuestra posición -un Estado cohesionado en clave plurinacional- trasladó inestabilidad en lo que es nuestra alianza de primera fuerza de la oposición dentro del Parlamento de Galicia porque no tuvimos al final una postura de consenso, como se vio en las votaciones dentro del grupo parlamentario", ha señalado.

Al respecto, aunque ha asegurado que todo transcurrió en un clima de "fraternidad" ha considerado necesario "seguir profundizando y mantener la estabilidad" que los ciudadanos necesitan de la política para "hacer la gestión de sus problemas".

