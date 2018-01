La mujer de 'El Terre' acusa a sus suegros de tratar de retener al fallecido y ella durante el acuchillamiento

En su declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Medina del Campo, donde se investiga lo sucedido, Pilar V.V, quien acababa de iniciar una relación sentimental con el fallecido, ha sostenido que aquella noche, durante la discusión registrada en la cocina del piso de sus suegros, sito en el número 16 de la calle Pozo, alguien apagó la cocina, momento en el que tanto ella como su novio fueron agarrados por la coleta para que no pudieran abandonar el inmueble.

La testigo, según explica a Europa Press el letrado de la acusación particular, en representación de los padres de la víctima, apunta así a sus suegros como partícipes del crimen, al tiempo que denuncia la visita que sus suegros realizaron al día siguiente al banco para realizar una primera extracción de 600 euros y días más tarde de otros 400 de la cuenta que compartían ella y su marido, 'El Terre', aprovechando la suegra que también estaba autorizada.

Pilar V.V. también ha denunciado la incursión que sus suegros efectuaron a su domicilio tras el crimen para llevarse distintos efectos de 'El Terre', entre ellos el anillo de boda de ella, y también ha acusado los padres de su esposo de apoderarse del vehículo, que se encontraba aparcado ante la factoría de Matapozuelos en la que trabajaban ella y la víctima.

NI SANGRE NI CUCHILLO

Por contra, los padres del presunto homicida, Miguel López Ojeda y María del Carmen Gálvez, quienes también han declarado en sede judicial como testigos, han explicado que la cocina se quedó sin luz unos segundos y, además de rechazar cualquier participación en los hechos, han coincidido al señalar que tan sólo vieron a su hijo avanzar contra el fallecido, sin que momentos antes ni entonces se hubieran percatado de la existencia de cuchillo alguno.

El matrimonio ha justificado la retirada de dinero de la cuenta compartida por 'El Terre' y su esposa en que la primera cantidad, 600 euros, era una deuda pendiente de los titulares de la misma y que los 400 restantes eran para pagar la hipoteca de su piso, detalle este último que, en opinión del letrado de la acusación particular, no resulta creíble por cuanto las letras mensuales por la compra de la vivienda se cargaban precisamente en dicha cuenta.

Tampoco resultaría creíble, siempre según el acusador particular, la versión de que se apoderaron del vehículo porque éste carecía de seguro y mucho menos la afirmación de la suegra de que no vio más que unas gotas de sangre en el suelo de la cocina y de que no limpió ninguno de los dos cuchillos que se recogieron en el escenario del crimen. Y es que aún no existe certeza de cuál fue el arma utilizada para acometer al fallecido.

"CONTRADICCIONES" DE LOS ABUELOS PATERNOS

El letrado que ejerce la acusación particular en representación de los padres del joven José Manuel Gutiérrez entiende que los padres de 'El Terre' han prestado una declaración llena de "contradicciones", frente a lo declarado por la esposa del detenido, "que ha sido siempre lo mismo desde el principio", y, por ejemplo, lo recordado ante la policía y ahora en el juzgado por otros dos de los testigos, el responsable del bar 'Geli', Eloy David Romero, y otro cliente, Moisés López Gutiérrez, que auxiliaron a la víctima cuando ésta acudió al establecimiento con una herida de muerte en su abdomen.

Así, el acusador particular baraja incluir la solicitud de imputación a los padres de 'El Terre', sin precisar aún el tipo de participación y posibles delitos cometidos.

En su primera y hasta ahora única declaración judicial, el conocido vocalista del grupo de música heavy 'Kain', negó que agrediera a su oponente con ánimo homicida y alegó que perdió los nervios y le acometió con lo primero que encontró sobre la encimera de la cocina para forzarle a que se marchara y evitar así que se llevara a su hijo de 9 años.

Los hechos se produjeron cuando la esposa del detenido, Pilar V.V, y el fallecido, ambos compañeros de trabajo en una fundación de metales de Matapozuelos, se personaron en la vivienda de los abuelos paternos para llevarse al menor y 'El Terre', avisado por sus padres, acudió al inmueble para tratar de evitarlo.

El estrés que el agresor asegura que padecía debido a las dificultades por las que atravesaba su matrimonio y el consumo de drogas y bebidas estimulantes han sido esgrimidas por su defensor para enmarcar el crimen en un episodio de trastorno mental transitorio, algo que deberá dilucidarse en el correspondiente juicio con jurado popular que celebrará este año la Audiencia de Valladolid.

