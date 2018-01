Ciudadanos aboga por una "reforma profunda" de las empresas públicas para "recuperar espacio" para la iniciativa privada

De esta manera, el portavoz de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, ha criticado este lunes en rueda de prensa en Mérida que la gestión tanto de PP como de PSOE en empresas públicas ha originado una "red clientelar que asfixia a la economía y sociedad extremeña".

Por ello, Cayetano Polo ha defendido que es "necesaria" esa reforma, la reducción de la Administración Pública y la recuperación del espacio para la iniciativa privada para intentar "luchar contra ese clientelismo que se ha generado y que es modelo hoy en Extremadura", según informa la formación en nota de prensa.

Un modelo que, según ha afirmado Polo, "cuenta con prácticas absolutamente rechazables como la contratación en empresas públicas, por parte de PP y PSOE, de su gente, afiliados, militantes, incluso cargos públicos".

En este sentido, ha recalcado que este "modelo basado en el amiguismo" es el que "premia a quien pertenece al PP o al PSOE" y no así al talento y profesionalidad con la que cuentan muchos ciudadanos extremeños.

Por todo ello, Polo ha manifestado que la creación de este tipo de empresas desde su formación consideran que es "perjudicial" por dos razones "fundamentales", como es que, bajo su opinión, la empresa pública "al final lo que hace es invadir espacio de la iniciativa privada", por lo que "asfixia a la iniciativa privada" porque le quita campo de actuación.

En segundo lugar, el portavoz de Ciudadanos Extremadura ha criticado que "PP y PSOE se han convertido en agencias de colocación" ya que, según él, el uso que se está dando a las empresas públicas "por parte de PP y PSOE" es el de "colocar a sus afiliados, militantes o aquellos cargos que dejan de tener cargo y hay que premiarles" por la dedicación que han tenido en sus partidos.

"Creemos que la administración en muchas de sus facetas no es productiva, no es eficaz, creemos que existen muchos satélites de esta administración, como pueden ser estas empresas públicas, que lejos de ser rentables solo sirven para colocar y premiar a los cargos políticos de PP y PSOE y todo lo que no es productivo y cuesta dinero al ciudadano creemos que es reducible y mejorable", ha aseverado.

Finalmente, Polo ha señalado que el "problema" de la empresa pública es que "cuando la gestionan políticos pierde todo matiz de gestión profesional", tras lo que ha defendido que Ciudadanos seguirá trabajando para evitar estas situaciones y "dar un giro a Extremadura", ha concluido.

