El PSN propone abrir el procedimiento para renovar al Defensor del Pueblo de Navarra

Los socialistas querían que la iniciativa se estudiara este mismo lunes en la sesión de la Mesa del Parlamento de Navarra, pero finalmente ha quedado pospuesta para la próxima semana.

El PSN ha argumentado que tras cinco años de interinidad, "hay falta de legitimidad" en este cargo y "es necesaria su renovación". La portavoz socialista, María Chivite, ha explicado en declaraciones a los medios tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral que "solo pedimos que se abra el proceso de presentar candidaturas".

"No hay conversación de ningún nombre y parece que no quiere abrirse a nuevas mayorías. Las mayorías hay que buscarlas. Si no somos capaces de buscar Defensor por mayoría de 30 parlamentarios... Ni siquiera se ha empezado el debate y nosotros pedimos que se inicie", ha afirmado.

En la misma línea, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que el Gobierno foral "es incapaz de llegar a acuerdos con otros distintos". "Son incapaces de plantear cuestiones que pueden tener sentido y alcanzar acuerdos. Ellos gobiernan para los suyos y excluyen al resto de la representación parlamentaria. Llevamos dos años y medio con mayoría del cuatripartito en el Parlamento, pero no les interesa este tema, están a otras cosas, están a la construcción nacional", ha afirmado.

Por contra, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que la propuesta del PSN es "un brindis al sol" porque ha presentado el tema "sin tener un candidato". "Llevamos tiempo buscando, intentando conseguir acuerdos, y no hemos conseguido todavía el nombre de una persona que tenga esa mayoría, pero mientras tanto sigue trabajando el señor Eneriz", ha apuntado, para destacar su "valía e independencia".

Igualmente, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha considerado "absurdo" que se abra el procedimiento de renovación "si no podemos articular un candidato". "Lo demás son fuegos de artificio. Si no están garantizados previamente los 30 votos, es perder el tiempo. Ha habido movimientos en estos dos años, ha habido personas pero no tenemos acuerdos", ha señalado.

Además, ha señalado que "no se puede presentar a las 9.23 horas una propuesta" para su estudio este mismo lunes y ha defendido que finalmente el debate se haya trasladado a la próxima semana.

