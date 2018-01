Carlos 'El Yoyas' habla tras las acusaciones de maltrato: "Solo amenacé a una tercera persona"

El exconcursante de Gran Hermano Carlos Navarro, conocido como El Yoyas, ha hablado con la revista QMD! tras pasar una noche en el calabozo por supuestos malos tratos a su todavía esposa, Fayna Bethencourt, y haber sido obligado a abandonar Gran Canaria.

Navarro ha declarado que "lo único que ha habido es coacción, incluso amenaza, y no a ella, a una tercera persona". Aclara que lleva sin ver a Fayna y sus hijos "3 meses". El exconcursante intentó, según él, ver a sus vástagos, y su madre no se lo permitió.

"Como he tenido los antecedentes que he tenido, no porque fuesen reales, sino a nivel mediático, ella lo tiene ahí como para tenerme cogido", aseguró.

Por su parte, Fayna también ha hablado para la revista denunciando que "Carlos ha hecho cosas muy malas". "He tenido que acudir a la ley. No llo hice antes porque no quería que se supiese que esto lleva ocurriendo desde hace años.

Asegura que Navarro "miente. Me vine a vivir a Gran Canaria el 26 de junio y Carlos ha venido a ver a los niños siempre que ha querido". "Él amenazó con agredir a mi actual pareja, a la que ni tan siquiera conoce, una persona que no le ha hecho nada".

"Aunque no quiero contarlo, hubo mucho más. Es horrible, asqueroso, repugnante", destaca la expareja de Carlos.