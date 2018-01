Álvaro Gutiérrez vuelve a contar con Ortega Y Padilla para comandar el PSOE toledano y da la Presidencia a Tofiño

La ciudad de Toledo ha acogido este domingo la celebración del 12º Congreso Provincial del Partido Socialista de la provincia en el que ha sido proclamado Álvaro Gutiérrez como secretario general con el 93,78% de los votos.

Además, en el Congreso se ha constituido también la nueva Comisión Ejecutiva que acompañará a Gutiérrez, entre quienes se encuentran Félix Ortega, como secretario de Organización; José Manuel Tofiño, en la presidencia; como vicesecretaria y portavoz, Esther Padilla; y como secretaria de Desarrollo Sostenible, Agustina García Élez; entre otros y hasta completar un total de 51 miembros. El Congreso Provincial ha contado con la participación de un total de 218 delegados.

El también presidente de la Diputación provincial ha agradecido el apoyo mostrado. "Me encuentro contento y agradecido", ha dicho al tiempo que manifestaba sentir "satisfacción, por todo lo que los socialistas hacen en la provincia; y orgullo, de ser socialista".

Ha reclamado en su intervención que exista "igualdad de oportunidades" para que alguien como "el nieto de un pastor pueda ser hoy secretario general del Partido Socialista en Toledo y presidente de la Diputación".

En los ámbitos de la educación y la sanidad su agradecimiento se ha focalizado en la figura de Emiliano García-Page por "recuperar" estas áreas en Castilla-La Mancha y por ser un presidente "con alma", como reza el lema del congreso. "Orgullo de lo hecho y de lo que podemos seguir aportando los socialistas en Castilla-La Mancha".

"Somos una parte de un todo, de una gran familia que comparte lo más profundo: las ansias de cambiar, de mejorar y de progresar", ha expresado el nuevo secretario general al tiempo que manifestaba su "responsabilidad" frente al nuevo "reto" de llevar a cabo dicho progreso.

"Me gusta que el PP se queje" de cómo se hacen las cosas en la Diputación porque significa "que se hacen de otra manera". Por ello, ha sostenido que la próxima semana uno de los pisos de la Calle Cisneros en Toledo -propiedad de la Institución provincial- será cedido a Unicef para darle el "uso digno que tienen que tener las propiedades públicas" y el dinero que se saque de la venta del barco que el PP compró para Ciudad de Vascos "irá destinado a proyectos sociales, porque somos distintos, orgullosamente distintos".

TRABAJAR "CON ALMA"

La secretaria de Igualdad del PSOE a nivel federal, Carmen Calvo, ha dado la enhorabuena a la nueva Ejecutiva y ha pedido trabajar "con alma". "Necesitamos hacer partido, ser militantes, debatir y pensar y estar unidos y para ello hacen falta muchas horas de partido", ha apostillado.

En nuestro país hay algunos que "vienen con varitas mágicas, pero detrás no tienen nada", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que es el PSOE el "único" partido que dice "algo concreto" y tiene título. "Nos ponemos delante de la ciudadanía y no engañamos porque somos socialistas, los demás no quieren poner título, hablan de Podemos, Compromís o Ciudadanos".

En su opinión, el Partido Socialista es el partido más antiguo de la historia España que, por el contrario, "sigue siendo lo más nuevo". "El esquema ahora es más complejo que hace 15 años y los votantes son exigentes, pero somos un partido solvente, de gente seria y tenemos que ser valientes" de cara al futuro, ha reseñado.

Los españoles "esperan todo" del PSOE y "cuando no respondemos a sus expectativas somos más castigados que nadie". "No podemos defraudar lo que se avecina en Toledo y en todo el país" porque en 2019 habrá elecciones y "se espera de nosotros que hagamos el mejor trabajo que hace un socialista, que es, con la igualdad por bandera, servir a España".

