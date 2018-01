Ábalos (PSOE) cree que España merece una alternativa "de cambio y no de recambio" y afea a Rajoy su "inmovilismo"

En el transcurso de su intervención en el acto de clausura del 13º Congreso Provincial del PSOE de Cuenca, Ábalos ha agregado que España necesita "un cambio de etapa y de rumbo", señalando que al PSOE le "importa el país" y que, "en lo concreto, en lo político, lo mismo da la derecha más aseada que la derecha ya conocida, derecha es y derecha se queda".

Ábalos ha criticado al Gobierno de Rajoy por su "incapacidad, inmovilismo, desprecio a la diversidad y a la propia realidad y esa vocación uniformista" que, a su juicio, ha derivado en una fractura social y política "que no se limita a Cataluña" y ha lamentado que el Ejecutivo central no haya superado el "síndrome" de Gobierno en funciones, entre otras cuestiones, aduce, "porque no sabe gobernar democráticamente con un país plural", dado que, a su entender, "solamente le gusta imponer y es incapaz de dialogar, de negociar y poder llegar a acuerdos con los demás".

Ante este escenario, "alguien tiene que tomar la iniciativa", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que los partidos políticos "pueden esperar, quien no puede esperar es el país ni en educación ni en ciencia ni en el sistema de pensiones o el problema del agua".

Tras asegurar que el PSOE es la "única izquierda capaz de hacer cosas" mientras "otros solamente alimentan la frustración", Ábalos ha añadido que, actualmente, "está en cuestión todo el modelo de organización territorial que tiene este país". "Y ahí están los de la izquierda, que venían a darnos lecciones de dónde está la izquierda", ha espetado, al tiempo que ha apuntado los "dos fracasos fundamentales, históricos" de estas nuevas formaciones, en referencia a cuando, en 2015, "negaron la posibilidad de un cambio político en este país" y a que no "saben defender la unidad de España".

"No tenemos que tener ningún complejo no solo para defender la integridad territorial de este país, sino también la unidad", ha agregado Ábalos, para, a continuación, subrayar que esto "no puede ser un patrimonio de la derecha". Del mismo modo, ha destacado que el desarrollo de la España constitucional es obra del PSOE y que, como "arquitectos de esa obra", los socialistas también están llamados a "mejorarla y reformarla", ya que, a su juicio, la Constitución, "que nos ha procurado la mejor parte de nuestra historia, adolece de todo lo que ha ocurrido en estos cuarenta años".

"En Cataluña tenemos tensiones independentistas, pero en el resto de Comunidades Autónomas hay un trato injusto", ha advertido asimismo Ábalos, por lo que considera "normal que estén reclamando un solo modelo que permita la igualdad en todo el territorio", modelo que, ha dicho, "hay que redefinir".

