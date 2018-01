Pedro Puy (PP) opina que la situación en Cataluña no puede aplazar la reforma del sistema de financiación autonómica

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha señalado que la situación abierta en Cataluña no puede aplazar el debate para la definición de un nuevo modelo de financiación autonómica, cuestión que, a su juicio, debe abordarse de forma inmediata aunque "sin prisas" para, de este modo, poder garantizar la prestación de "servicios fundamentales" por parte de las comunidades.

"Lo que no podemos es detener el mundo y la capacidad de prestar servicios por las comunidades autónomas por la situación coyuntural que se presenta en una comunidad autónoma", ha declarado Puy este domingo en una entrevista en la Radio Galega.

El portavoz de los populares en el Pazo do Hórreo difiere así de lo que mantienen otras figuras de su partido, como el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien en una entrevista en el mismo medio antes de las fechas navideñas expresó que el debate sobre la financiación autonómica "no se puede plantear mientras no se aclara la gobernabilidad de Cataluña ni hasta que el PSOE esté de acuerdo con el PP".

De este modo, Pedro Puy cree que "lo que debe marcar el financiamiento autonómico son otras cuestiones", por lo que, a su entender, se debe "abordar el tema" sin "prisas" y "con seriedad" para "garantizar los recursos" necesarios para la prestación de los "servicios fundamentales".

"La crisis demostró la debilidad de ese sistema para sostener los servicios fundamentales. Una vez superada la crisis es el momento de abordarlo", ha añadido, para luego incidir en que hay que trasladar "la recuperación de la recaudación fiscal" para "la reforma de un sistema que demostró debilidades".

FEIJÓO Y SU SALTO A MADRID

Puy, cuestionado sobre un hipotético salto de Feijóo a la política estatal, ha indicado que ve "lógico" que las "miradas se fijen en la figura" del actual presidente gallego, aunque ha matizado que el compromiso del mandatario popular con Galicia se mantendrá hasta el final de la presente legislatura.

Asimismo, ha admitido que es probable que se produzca una remodelación en el Ejecutivo autonómico ante la posible salida de algunos de los actuales conselleiros para encabezar las candidaturas populares en las elecciones locales de 2019.

CIUDADANOS

El portavoz parlamentario también ha hecho referencia al auge en las encuestas de Ciudadanos a nivel estatal. Sobre esta cuestión, ha aclarado que no otorga demasiado peso a estos sondeos porque no hay en el horizonte cercano un proceso electoral.

Con todo, ha emplazado a su partido a "tomar nota sobre ciertas tendencias que se ven a lo largo del tiempo en determinadas encuestas". A renglón seguido, ha manifestado que "el PP en España tiene un problema de discurso" y que "tiene que ser capaz de ilusionar hacia el futuro".

