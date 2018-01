El presidente de la Fegamp cree que la 'Ley Montoro' ha llevado la política "al asburdo"

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, ha cargado con dureza contra la ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local, conocida como 'Ley Montoro', una normativa que, a su juicio, ha llevado a la política "al absurdo".

En una entrevista este domingo en Radio Nacional recogida por Europa Press, el también alcalde de O Barco (Ourense) ha indicado que dicha regulación ha trastocado la manera de gestionar los recursos en los ayuntamientos, basada en "ir despacito", "no inflar los presupuestos artificialmente" y, una vez liquidadas las cuentas a final de año, actuar con los denominados "remanentes" (dinero sobrante del ejercicio anterior) a partir del mes de mayo.

"Seguimos haciendo eso. Pero lo que pasa es que viene el señor (Cristóbal) Montoro y dice: ese dinero en el banco. En el banco no me dan nada, no recibo ninguna remuneración, no puedo prestar servicios. Tenemos el dinero en el banco y no podemos resolver los problemas. El absurdo", ha incidido el socialista.

Así, ha defendido que ese modelo de actuar basándose en "la certeza de los ingresos que entran en caja" ha funcionado "toda la vida" y que esa era la razón por la que la mayoría de los ayuntamientos cerraban el año "en positivo". "Teníamos la certeza de que administrábamos bien", ha apostillado.

Pese a que reconoce que "hubo abusos" por parte de municipios que administraron "mal", García critica que la ley de gasto establezca que "nadie" puede "gastar nada". "No podrá gastar aquel que no pueda gastar, pero aquel que pague a proveedores, que tenga una deuda pequeña, que cumpla con la ley de estabilidad, ¿por qué no a gastar lo que le sobra?", se ha preguntado.

"LA POLÍTICA HA LLEGADO AL ABSURDO"

García ha indicado que, a lo largo de los años, los ayuntamientos han ido asumiendo competencias para intentar solucionar "los problemas que no resolvía nadie" que surgían a sus vecinos, que tienen, como recuerda, a la local como la administración más cercana.

"Fuimos recogiendo competencias en servicios para los que no teníamos competencias. Por encima de hacerlo, ahora viene el Gobierno central a decirnos que qué hacemos prestando servicios para los que no somos competentes. La política ha llegado al absurdo", ha lamentado.

LA "MUY BUENA SALUD" DE LOS AYUNTAMIENTOS

Cuestionado sobre la situación que atraviesan los ayuntamientos a nivel económico, Alfredo García ha indicado que gozan "de muy buena salud", aunque pueda haber "alguna excepción" como el caso del municipio de Os Blancos (Ourense), que ha tenido que ser intervenido por la diputación.

En cuanto a la relación entre las diputaciones y los ayuntamientos, ha instado a la Diputación de Ourense a seguir los pasos del resto de gobiernos provinciales gallegos, donde se ha apostado por "un nuevo modelo" para garantizar el reparto de fondos "con criterios objetivos".

PIDE RECURSOS PARA APLICAR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL

Por otra parte, Alfredo García también ha aprovechado la entrevista de este domingo para reclamar que la Ley autonómica de protección y bienestar animal -que entra en vigor en los próximos días- venga acompañada de dotación presupuestaria para los ayuntamientos, ya que serán estos los encargados de poner "más dinero" para su aplicación al ser los titulares de la mayoría de centros de acogida para animales.

"Cualquier servicio o prestación traspasado a ayuntamientos tiene que ir acompañado de la correspondiente dotación económica", ha remarcado García, que ha argumentado que la nueva normativa restringe el sacrifico de animales, por lo que la población de los refugios crecerá con el consiguiente aumento del coste de gestión para sus titulares.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.