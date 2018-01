Colau ve "lógico" que quien opte a presidir la Generalitat debe estar en Cataluña

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido que es "lógico" que cualquier candidato que quiera ser investido como presidente de la Generalitat debe estar en Cataluña, en referencia al debate sobre si el candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, puede ser investido telemáticamente.

"Cualquiera que opte a ser presidente de Cataluña lo lógico es que esté en Cataluña", ha sentenciado en declaraciones a los medios antes de la cabalgata de los Tres Tombs que se ha celebrado este domingo en Sant Andreu.

Colau ha recalcado que es necesaria "una legislatura normal" y un Govern que gobierne para la ciudadanía y que empiece a desencallar una situación de parálisis institucional, en sus palabras.

Existe la obligación de hacer un gobierno realista y posible.

Ha asegurado que aquellos que tienen la clave para formar Govern "tienen la obligación y la responsabilidad de ponerse manos a la obra para hacer un gobierno realista y posible que se ponga a trabajar de inmediato".

Como alcaldesa de la ciudad, ha insistido en mirar hacia adelante después de "meses muy duros" y cree que la ciudad no puede pararse, y que tiene que contribuir también al desbloqueo de la situación política en Cataluña para dar un mensaje de confianza y estabilidad.

Presupuestos de Barcelona

En cuanto a la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona, Colau ha asegurado que han interpelado a todos los grupos políticos a que haya "diálogo y acuerdo sincero", y ha confirmado que las conversaciones están teniendo buen tono y que hay posibilidad de aprobarlos.

La alcaldesa ha dado unos días más para aprobar los presupuestos, por lo que se decidirá en una comisión extraordinaria que está previsto que se celebre a finales de la semana que viene, una decisión sobre la que Cs y PSC temen que haya un pacto entre los 'comuns' y los independentistas para llegar a un acuerdo por los presupuestos a cambio de un apoyo por la constitución del Parlament.

En este sentido, Colau ha negado que haya habido conversaciones con grupos independentistas en las que se haya mezclado alguna cuestión "que tenga que ver con la constitución del Parlament".

Asimismo, no se ha querido pronunciar sobre el posicionamiento de los 'comuns' para la constitución de la Mesa del Parlament del próximo miércoles 17 de enero: "Creo que nos hemos explicado sobre la cuestión de nuestro posicionamiento y no me pertoca como alcaldesa".

