El "nido de Pingüinos" se "afianza" con 28.114 inscritos que identifican Valladolid con el "espíritu motero"

Así lo han señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, y el responsable del club organizador 'Turismoto', José Manuel Navas, minutos antes de la entrega de los 'Pingüinos de oro' que, en esta ocasión, han recaído en la figura de Joan Mir, campeón del Mundo de Moto3; Ana Carrasco, piloto que debutó con 16 años en Moto3 y que el pasado año logró ser la primera mujer en ganar una prueba del mundial de Superbike; Ángel Nieto a título póstumo y representado por su hijo 'Gelete' y al circuito de Cheste, con su director al frente Gonzalo Gobert.

Redondo ha mostrado la satisfacción del Ayuntamiento por lo que ha sido, a su juicio, una participación "magnífica" teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas. En este sentido, ha agradecido la labor "magnífica" de la organización para traer "un espíritu motero" con el que ya se "identifica plenamente a la ciudad de Valladolid".

En este punto, ha señalado que el "nido" en referencia a las instalaciones que acogen la concentración se están "afianzando" y ha prometido "mejoras" para las próximas ediciones para dotar "de mayor comodidad" a todos los que participen en ellas "compartiendo tiempo y frío".

Por su parte, Navas ha valorado la participación y considera que en esta edición los "moteros" se han colgado "una medalla muy especial" porque las condiciones no eran "las mejores para venir". Además, ha insistido en que no buscan "récords", sino "excelencia". "No competimos con ninguna otra concentración, cada una tiene su patrón y a nosotros lo que nos interesa es que la gente que venga se encuentre y lo pasen bien", ha puntualizado.

En cuanto a los 'Pingüinos de oro', las palabras más emotivas han salido de boca de 'Gelete' hijo del fallecido Ángel Nieto. "Emocionado", ha agradecido las muestras de "cariño" que ha recibido durante todo el fin de semana algo que "ayuda" a "lleva la pérdida de mi padre". "Ver que la gente también ha sufrido y llorado su pérdida nos reconforta en cierta manera porque ves que era una persona muy querida y te hace tener una idea de todo lo que él hizo por el mundo del motor", ha concluido para "asegurar" que volverá "en moto" a la concentración y que el 'Pingüino de oro' formará parte del museo que pronto se abrirá para homenajear a su padre.

Ana Carrasco, por su parte, ha agradecido el "premio" y el "recibimiento" que ha tenido estos días en la concentración "más importante" que hay en España, lo que es una "bonita manera" de empezar el año.

CAMPEÓN DE MOTO3

Por su parte, Joan Mir, ha señalado que se lleva "un muy buen recuerdo" de la cita, al tiempo que ha agradecido el premio y confía en que el próximo año pueda repetir éxitos en su carrera profesional, donde dará el salto a la categoría de Moto2, con "el mismo equipo" y apuntando a lo "más alto". "Sé que va a ser difícil, pero he probado la moto nueva y me siento muy a gusto", ha puntualizado.

Por último, Gonzalo Gobert ha reconocido sentirse "agradecido", "sorprendido" y "orgulloso" al ser el primer 'Pingüino de oro' que se le da a un circuito, para aplaudir a la organización por "atraer a 28.000 personas" a un espacio donde "ni hay circuito, ni carreras" lo que, a su juicio, tiene un "mérito enorme".

