'El autor' y 'La librería' ganan el Premio Forqué a la mejor película y Carlos Saura es homenajeado

Las películas La librería, de Isabel Coixet, y El autor, de Manuel Martín Cuenca, han sido las grandes protagonistas de la 23 edición de los Premios Forqué tras haber recibido ex aequo el galardón a Mejor largometraje de ficción este sábado 13 de enero, durante una gala que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

Elena Sánchez y Boris Izaguirre han sido los encargados de presentar estos premios, organizados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), y que por segundo año consecutivo se han celebrado fuera de Madrid, tras la pasada edición que acogió Sevilla.

Isabel Coixet ha destacado la ayuda de los productores españoles con los que ha trabajado para esta película, a diferencia de "los palos en las ruedas" que recibió en el extranjero. El resto de cintas nominadas a Mejor película eran Abracadabra, Verano 1993 y Handia.

En número de premios, El autor ha sido la película más reconocida, al conseguir también el galardón a la Mejor interpretación masculina, que ha sido para Javier Gutiérrez.

En el apartado de Mejor interpretación femenina, la actriz Nathalie Poza ha recogido este galardón por su papel en la película No se decir adiós, de Lino Escalera, una película "sobre la muerte" pero una historia de amor "complicada" como lo son las relaciones entre "padres e hijas". En este sentido, ha dedicado el premio tanto a su padre como a Juan Diego, su "otro padre".

Javier Gutiérrez ('El autor') y Nathalie Poza ('No sé decir adiós') han sido los ganadores de los premios a mejor actor y actriz

Por su parte, Muchos hijos, un mono y un castillo, de Gustavo Salmerón, ha sido galardonada con el premio al Mejor documental. "Cuando no encuentras algo le preguntas a tu madre y ella te dice: ¿Has mirado en su sitio?. Y ahí estaba la historia, en mi familia", ha manifestado Salmerón, que ha recogido el premio acompañado por sus padres y sus hermanos. Su madre, Julia, protagonista de la cinta, no ha podido evitar las lágrimas. "Tengo 82 años, se me acerca el momento, pero estoy feliz porque termino la vida como actriz", ha dicho.

Por otro lado, el premio al Mejor cortometraje ha sido para Madre, de Rodrigo Sorogoyen, que ha dedicado el galardón a la actriz protagonista; el premio a la Mejor película latinoamericana para Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio; Y el Premio Forqué al cine y educación en valores, otorgado en colaboración con la FAD, ha recaído en Lo que de verdad importa, de Paco Arango.

Carlos Saura, Medalla de Oro

El cineasta Carlos Saura ha recogido la Medalla de Oro que la institución ante una sala que se ha puesto en pie mientras el director ha fotografiado el momento, con la cámara que siempre lleva encima.

El director de Cría cuervos y ¡Ay, Carmela! ha subrayado que a sus 86 años, lo que más quiere "en la vida" es "continuar trabajando" y ha destacado asimismo la "suerte" que ha tenido. "He hecho las películas que he querido hacer", ha dicho Saura.

El presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, ha entregado el galardón a Saura, cuya trayectoria ha puesto de relieve. En referencia al cine español, ha señalado que tiene "muy buena salud" y ha destacado que ha de seguir "tratando bien a su público".

Música y humor

El actor Edu Soto ha sido el responsable de poner el toque de humor a esta gala, en la que ha dedicado unos minutos a recordar a Chiquito de la Calzada.

Además, los presentadores han reivindicado la asistencia a las salas de cine, así como el éxito del cine español en 2017, que recaudó más de cien millones de euros y, en concreto, de las cintas Perfectos desconocidos y Tadeo Jones 2.

La 23 edición de los Premios Forqué ha contado con las actuaciones musicales de Sergio Dalma, encargado de abrir la gala al ritmo de Volare, Pastora Soler, Efecto Pasillo y los nueve participantes de Operación Triunfo 2017 que se encuentran ya fuera de la academia: Nerea, Cepeda, Raoul, Mireya, Ricky, Marina, Thalía, Juan Antonio y Mimi.

A esta gala han asistido nombres del cine como Isabel Coixet, Verónica Forqué, Julio Medem, Cayetana Guillén Cuervo, Miguel Ángel Muñoz, Juana Acosta, Aitor Luna, Hiba Abouk, Daniel Sánchez Arévalo, Álvaro Cervantes, Natalia Verbeke, Pablo Rivero, Dafne Fernández o Goya Toledo.

Asimismo, han estado el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo; el director del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA); y el presidente de Aragón, Javier Lambán.