Pánico entre los ciudadanos de Hawai tras recibir una falsa alarma por ataque con misiles

Los ciudadanos de Hawai recibieron este sábado una alerta en sus teléfonos móviles que indicaba que un misil balístico se dirigía hacia ese estado estadounidense de forma inminente, una alarma que resultó ser falsa.

Según informó el senador Brian Schatz, se trata de un error humano de uno de los empleados del servicio meteorológico de Hawai.

Desde que se emitió la emergencia hasta que fue desmentida por el mismo medio transcurrieron casi 40 minutos, como demuestran las imágenes publicadas por los habitantes del archipiélago que enseñan la alerta y su posterior corrección.

Video From Hawaii Shows Children Being Placed Into Storm Drains After False Alert Sent Out About Missile Strike pic.twitter.com/pG4glG5NI5

La senadora demócrata por Hawai Tulsi Gabbard aseguró a través de su cuenta de Twitter que no había "ningún misil llegando Hawai" y aseguró que había confirmado dicha información con el Gobierno hawaiano.

HAWAII - THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs