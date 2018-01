Hopper de 'Stranger Things' pierde una apuesta y posa en la foto de graduación de una fan

Damaris es una joven estadounidense fan de la serie Stranger Things. El pasado mes de octubre, retó en Twitter a uno de sus protagonistas, David Harbour (que interpreta al sheriff Jim Hopper) a que posara con él en su foto de graduación del instituto. Damarias le preguntó cuántos retuits necesitaba para que él aceptara.

Hopper respondió que si conseguía 25.000 retuits, no sólo posaría con ella, sino que lo haría con una sudadera del instituto y un trombón. La cuenta de Twitter de Stranger Things y del joven actor Noah Schnapp dieron un impulso al reto de Damaris y lo logró en poco tiempo.

Ahora, David Harbour ha mostrado cómo cumplió su promesa y ha compartido en su cuenta de Instagram una serie de divertidas instantáneas en las que se ve como cumple totalmente con su promesa.

.@DavidKHarbour how many retweets for you take my senior photos with me