Frank Cuesta arremete contra el 'youtuber' Jordi Wild por mofarse de Tailandia

El presentador de televisión Frank Cuesta arremetió en un vídeo contra el 'youtuber' Jordi Wild, al que acusó de faltar al respeto a Tailandia y a su gente tras un vídeo del 'youtuber' en este país asiático, donde se mofa de diferentes aspectos del país.

Cuesta tituló su vídeo El rincón de Giorgio Gilipollas, un título "bastante agresivo, pero simplemente quiero atraer más gente para que quede claro cuál es mi posición y sobre todo, intentar que no se meta gente en líos". "Disculpas por llamarte gilipollas, que no te conozco, pero es que el vídeo me parece una gilipollez", dijo el presentador.

Tras advertirle que "si no estás en Tailandia ya no pasa nada, pero si estás en Tailandia, puede que tengas problemas". Frank Cuesta intercaló segmentos del vídeo de Jordi Wild mientras desmontaba las opiniones del 'youtuber'. Además, le exige que pida disculpas no sólo a los tailandeses, sino también a las mujeres, a los transexuales y a los homosexuales por su lenguaje.

Jordi Wild contestó después en Twitter: "Oye Frank Cuesta, no me desagrada tu trabajo, y sigue sin desagradarme, creo que eres buena persona y me sabe mal tu situación familiar. Pero tú que vas de didáctico y que explicas las cosas bien, titular un vídeo insultando dice muy poco de ti. Sigue con tu sensacionalismo". "Además de que se nota que hablas sin tener ni puta idea de mí, ni de mi padre, ni de que es un canal de humor y sarcástico, y siempre lo.ha sido. He sido el primero en reírme de España, de los míos, y de mí mismo infinidad de veces", añade

