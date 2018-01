Catalina Solivellas, en el pregón de Sant Sebastià: "No queremos manadas, no es no"

Así se ha mostrado Solivellas este viernes en la plaza de Cort, quien ha sido la encargada de dar el inicio de las fiestas del patrón de Palma.

En el pregón, la actriz ha subrayado también la problemática de la vivienda entre los jóvenes y ha pedido a los políticos "que no discutan tanto y que sean más resolutivos". "No puede ser que los jóvenes no tengan acceso a una vivienda y que, con más de 30 años, tengan que compartir piso. Así no se puede empezar una vida de persona adulta", ha manifestado Solivellas.

Además, también ha dedicado unas palabras a la cantidad de turistas que visitan Mallorca y a los "numerosos coches de alquiler que circulan por la isla y colapsan los aparcamientos". En este sentido, Solivellas ha advertido que "no hay que perder el alma de Palma", que es "única e intransferible".

La actriz ha aprovechado el pregón para recordar la figura de Sant Sebastià, "quien representa la fortaleza ante el sufrimiento" y cómo era Palma hace años.

Así, ha recordado las calles del centro cuando ella vivía allí y las personas que formaban parte de su día a día, y ha destacado que ahora, por parte del Consistorio, hay "voluntad de proyectar y dirigir Palma". Asimismo, ha reiterado que Baleares es un paraíso y que se siente "orgullosa" de ser de Ciutat.

Por último, Solivellas también ha hecho referencia a la aplicación móvil que Cort ha creado para seguir la programación de las fiestas de Sant Sebastià y ha expresado que el Ayuntamiento es una institución "joven que está al día" y que Palma es una ciudad a su vez "cosmopolita y antigua".

