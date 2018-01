Auvasa aprueba sin consenso el recurso contra la decisión de la Comisión de Convenios sobre jornada partida

El representante en el Consejo del sindicato Comisiones Obreras ha votado en contra del acuerdo ya que considera que la "única propuesta" de Auvasa y del Ayuntamiento para cumplir la citada sentencia es "forzar" esa jornada partida.

En declaraciones a Europa Press, el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid ha explicado que se ha decidido presentar el recurso porque la empresa se ve en situación de "indefensión" ante la necesidad de cumplir la sentencia del TSJCyL.

Vélez ha recordado que se presentó la propuesta de aplicar, en parte, la jornada partida, a la Comisión de convenios de la Junta ante la falta de acuerdo con los representantes de los trabajadores. Según el concejal socialista, este órgano podía aceptar la propuesta, denegarla o decretar un árbitro, "pero como ninguna de las situaciones obtuvo dos tercios de los votos, se decidió archivarlo".

Actualmente, el edil ha explicado que el Ayuntamiento no puede aplicar la jornada partida mientras que los representantes sindicales no aceptan que los descansos que se han aplicado a los conductores tras la reordenación de líneas de Auvasa sirvan para el cumplimiento de la sentencia. "Si se llegar a un acuerdo con los descansos quedaría zanjado el tema, pero no hay acuerdo", ha afirmado.

Por su parte, CCOO ha reprochado, en un comunicado de prensa, que "forzar la jornada partida a los conductores y conductoras de Auvasa es la única solución que baraja el Ayuntamiento para solucionar el problema de la media hora de descanso durante su jornada laboral".

Según el sindicato, con la jornada partida, "la media hora no tiene lugar", pero este empeño "se topa con el Convenio Colectivo vigente en la empresa, un Convenio que ha sido ratificado en cuantas decisiones judiciales y administrativas han acontecido desde que empezó el conflicto".

Hoy CCOO ha recalcado que ha "tenido que volver a defender el convenio votando" contra la presentación del recurso contra el archivo de la solicitud de Auvasa de designar un árbitro que pusiera fin al problema de la media hora de descanso.

"El argumento municipal volvió a ser que, ante la imposibilidad de contratar personal que cubra la media hora de descanso diario por motivo de la Ley Montoro, la única solución era la jornada partida", han apuntado.

Para el representante de CCOO "no sólo es un error volver a insistir ante la Comisión, sino que además es un derroche de dinero imperdonable en una situación de falta de recursos, al menos para la contratación de nuevos conductores para Auvasa según dice el Ayuntamiento".

De hecho, han reprochado que la empresa y el Consistorio no quiere "negociar una solución con la representación legal de los trabajadores", mientras que CCOO ha presentado propuestas para que la aplicación de la media hora de descanso sea lo menos gravosa para el Ayuntamiento.

