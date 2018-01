Sant Antoni (Ibiza) promocionará en Fitur las certificaciones que acreditan la calidad de sus playas

Desde el Consistorio informarán a los agentes turísticos de que todas las playas del municipio han sido certificadas por el registro EMAS de la Comisión Europea como reconocimiento al sistema de gestión medioambiental implantado en todas ellas.

El proyecto de mejora continua de Cala Salada, Cala Saladeta, Cala Gració, Cala Gracioneta, Caló d'es Moro, S'Arenal y Es Pouet fue seleccionado en 2017 para la XI edición de los premios medioambientales EMAS 2017, celebrada en Malta.

En la Feria Internacional de Turismo, según el Ayuntamiento, también se informará sobre la certificación de accesibilidad universal ISO 170001 de las playas de Cala Salada, Cala Gració y Caló des Moro.

Asimismo, el Consistorio presentará la campaña 'Smallfriendly' realizada en colaboración con el Consell de Ibiza y una quincena de empresarios del municipio.

Esta iniciativa, impulsada por un grupo de establecimientos hoteleros familiares, promociona la atención personalizada y la "calidez" que este tipo de alojamientos pueden ofrecer al turista. Los establecimientos adscritos a esta campaña no pertenecen a cadenas hoteleras ni superan el centenar de habitaciones.

El turismo 'vivencial' es otra de las posibilidades que ofrece Portmany y que se mostrarán a los visitantes de la feria a través de la campaña 'One to one' que propone experiencias como una visita a la cooperativa agrícola, una ruta de tapeo por el núcleo histórico o una visita a los viñedos de Sant Mateu.

