Un peluquero calasparreño aspira a los Goya por la película 'Pieles' de Eduardo Casanova

Jesús Gil Bermúdez podría convertirse en el primer calasparreño en recoger un prestigioso premio Goya el próximo 3 de febrero. El peluquero forma parte del equipo de Peluquería y Maquillaje que está nominado por la película 'Pieles' de Eduardo Casanova, cinta que también compite en las categorías de 'Mejor actor revelación' y 'Mejor actriz revelación'.

Los premios más importantes del cine de nuestro país se entregarán en el Madrid Marriott Auditórium Hotel el 3 de febrero, y hasta allí se dirigirá el calasparreño de 37 años, esperando poder oír su nombre entre los premiados junto a su equipo, compuesto por Lola Gómez y Óscar del Monte, según han avanzado fuentes municipales en un comunicado de prensa.

Jesús Gil lleva 13 años viviendo en Madrid, donde ha desarrollado su labor como peluquero en prestigiosos lugares como el Teatro Real o, actualmente, y desde hace 9 años, para la serie de TV Española 'Cuéntame'.

"Ana Duato o Imanol Arias son casi de mi familia. Los peino cada día. Trabajo por el que hace unos años recibí, junto a mi equipo, el premio de la Academia de la Televisión. Estoy muy ilusionado y emocionado por la nominación al Goya, para mí es muy importante", ha manifestado el peluquero.

Jesús, que ha confesado que aún no ha preparado el discurso por si tuviera que recoger el prestigioso premio que otorga la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España, ha adelantado cómo le cambió la vida el día que se marchó a Madrid para estudiar un curso de Maquillaje y Caracterización para cine y cómo su talento le ha ido llevando hasta donde está hoy. "He tenido mucha suerte y he trabajado mucho para abrirme paso".

