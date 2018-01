La Junta muestra su apoyo a la causa del pueblo saharaui, que "sigue pendiente", y señala que es "justa"

Durante su visita en la Biblioteca Regional a la exposición fotográfica 'Desde su punto de vista', realizada por niños saharauis de un campamento de refugiados de Tindouf (Argelia), García Molina ha dicho que en la muestra, además de un valor artístico, tiene un valor humanitario y educativo.

"Me parece que quien venga y vea esta exposición no va a tener por menos que querer saber más de lo que está pasando con el pueblo saharaui", ha indicado, para agregar que exposiciones como esta, donde se juntan causas humanitarias y políticas, además de una dimensión cultural y educativa, son "no solo necesarias sino también muy convenientes".

García Molina ha manifestado que cuando se pregunta por qué la vicepresidencia que dirige quiere impulsar en la región un acuerdo estratégico para la paz y la convivencia es porque "una de las formas de generar empatía, de conocer a los demás y entender que hay distintas religiones y formas de vida que pueden convivir en paz, se demuestra en exposiciones como esta".

"POR LEGALIDAD Y JUSTICIA"

De su parte, Ana Garrido, representante de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharahui de Toledo, ha explicado que esta exposición es un proyecto en el que se ha querido reflejar la realidad de los campamentos de refugiados de Tindouf a través de los ojos de los niños saharauis que viven allí.

Tras mostrarse encantada con el proyecto, que ha sido cofinanciado entre la Asociación y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha dicho que la intención es que llegue a otras entidades y colectivos, al tiempo que ha recordado que la "verdadera lucha" de la Asociación es buscar apoyo político de las instituciones para que el pueblo saharaui pueda llevar a cabo el referéndum "que le corresponde por legalidad y justicia".

