Podemos apoyará una comisión de investigación sobre contrataciones en empresas públicas si es "totalmente transparente"

Para Podemos, es "bastante pertinente" la comisión que ha solicitado el Grupo Parlamentario Popular y ha dado la "bienvenida" al PP a "dar luz" a las "redes clientelares" que han "operado durante todo el tiempo" en Extremadura, ha dicho en referencia a los periodos de gobiernos tanto socialista como 'popular' en la comunidad autónoma.

La parlamentaria de Podemos ha resaltado en rueda de prensa que su formación ha "destapado bastantes casos de contrataciones" a su juicio "irregulares" y van a "seguir denunciando casos que no sean éticos aunque sean legales", a lo que ha añadido que su partido está "en contra" de contrataciones para las que el "único criterio" sea "tener un carné político".

Para De Miguel "es curioso" que el PP "saque ahora" información sobre Gisvesa que "tenía el año pasado y el anterior", cuando, ha recordado, este partido negoció los presupuestos autonómicos con la Junta de Extremadura, por lo que, en opinión de la portavoz de la formación morada, los 'populares' están "torpedeando" la negociación de las próximas cuentas.

"Que no se preocupe el PP, que nosotros no nos casamos con nadie", ha asegurado, para apuntar además que Podemos no va a consentir que esta comisión "quede en agua de borrajas" como ocurrió, ha dicho, con la comisión de investigación de Acorex. "Queremos que sea totalmente transparente, que no sea a puerta cerrada y destape lo que tenga que destapar", ha reclamado.

Así, ha subrayado que para Podemos, es "bastante pertinente" la comisión que ha solicitado el PP pero apoyarán la creación de la misma si se dan las condiciones de "transparencia" y "no para sacar un titular a tres días" de que comience el debate de presupuestos.

Preguntada por la enmienda 208 del PSOE al proyecto de presupuestos autonómicos, que según el PP tiene con fin "arreglar" el "agujero" generado por los socialistas y el PSOE ha señalado que va destinado a "ampliación de capital" de la entidad, Irene de Miguel ha aludido al informe de auditora de la empresa Gisvesa que, según ha dicho, dice que la entidad "no tiene ninguna actividad".

Para la parlamentaria de Podemos, "no se comprende que se le vaya a dotar de dinero" a "una empresa que ella misma reconoce que no tiene actividad demostrada, a no ser que haya un plan de reestructuración, a no ser se le vaya a dotar de nuevas funciones. "O lo explican bien o nosotros nunca vamos a poder apoyar esa enmienda", ha recalcado.

Consulta aquí más noticias de Badajoz.