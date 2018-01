Ciudadanos presenta enmienda a la totalidad a los presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid

"No podemos apoyar unos presupuestos que no impulsan la actividad económica de Valladolid", ha explicado Vicente, en referencia a la reducción del presupuesto destinado al Área de Hacienda y Promoción Económica, que contempla "una reducción del 6% por la que se contará con menos dinero para impulsar el desarrollo económico de nuestra ciudad".

Vicente cree "llamativo" que este área sea el único que no incrementa su presupuesto en un ámbito esencial para la ciudad". En este sentido ha criticado que "se dedican cero euros para la creación y desarrollo industrial, que generaría empleos muy necesarios" y que se mantiene la "misma cantidad para el fomento del comercio por tercer año consecutivo".

Mientras "no han apostado por la Promoción Económica de la ciudad", el presupuesto de "Urbanismo se incrementa un 45%", ha criticado; "el premio gordo se lo ha llevado Saravia" ha añadido, y ha afeado que "ese dinero no lo destinan para actuaciones prioritarias, sino que gastan a base de improvisaciones".

La portavoz de Cs también ha calificado de "venta de humo" el incremento de las inversiones "vendido a bombo y platillo" por el Alcalde, pues "para poder financiar al menos el 55% de las inversiones que prometen, están obligados a vender suelo por valor de 21 millones de euros", ha apuntado Vicente, que ha indicado también que "por tercer año consecutivo aluden a la venta de parcelas que han sido incapaces de vender en 2016 y 2017", creando así una "inseguridad importante" en cuanto al cumplimiento de las inversiones aprobadas también en los presupuestos participativos.

"Lo que les interesa es decir a los ciudadanos que van a invertir mucho, con un claro motivo electoralista,", pero "realmente no hay un proyecto de futuro para la ciudad detrás", ha reprochado.

"Si este año van al mismo ritmo que el año pasado, más de la mitad de las inversiones se van a quedar sin hacer", ha afirmado la portavoz, quien también ha criticado que el Ayuntamiento vaya a pedir un nuevo préstamo de 18 millones para gastos de capital, que endeudará a la ciudad para los próximos 10 años, mientras "siguen sin un plan para controlar ni el gasto corriente ni el gasto superfluo, que se mantiene".

Vicente ha señalado también que estos presupuestos "no reflejan las principales líneas de actuación defendidas por Ciudadanos", pues "se incrementa la recaudación por impuestos" en casi 4 millones de euros, cuando "desde Ciudadanos siempre se apuesta porque el dinero esté en el bolsillo de los contribuyentes, rebajando la carga fiscal para las familias y las empresas".

Además, Vicente ha criticado que las cuentas previstas "no plantean objetivos a medio y largo plazo" para la ciudad, "no apuestan por la diversificación industrial ni por la innovación", "dejan al área de Cultura en un limbo, pues no recogen su reestructuración.

Además han reprochado que el equipo de Gobierno "no ha presentado los presupuestos sin la suficiente transparencia, pues un año más aparecen sin desglosar, incumpliendo de nuevo nuestra propuesta aprobada en Pleno".

Finalmente, Pilar Vicente ha reprochado que en los presupuestos se observa que "cada área trabaja como si fueran elementos estancos y aislados", debido a los "conflictos internos" entre los socios de Gobierno, lo que "afecta a la cohesión y al sentido de los presupuestos".

