El 112 Extremadura activa el aviso amarillo por nevadas este sábado en el norte de Cáceres

Según estas previsiones, entre las 05,00 y las 12,00 horas de

este sábado, día 13, podría nevar por encima de los 800-1.000 metros de altitud en la zona del norte de Cáceres, donde la acumulación de nieve, en 24 horas, podría llegar hasta los 7 centímetros de espesor.

Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a los ciudadanos no realizar viajes a no ser que sea necesario, y, caso de tener que viajar, no hacerlo solo y, si es posible, en transporte público, según informa la Junta en nota de prensa.

Además, ha aconsejado llevar cadenas en los desplazamientos, que el depósito del vehículo esté lleno y llevar un teléfono móvil. En cualquier caso, evitar conducir de noche.

Asimismo, en casa, recomienda tener material de calefacción, linternas con las baterías cargadas y un teléfono para comunicarse. En caso de necesitar algún tipo de asistencia los ciudadanos deben llamar al 112.

Consulta aquí más noticias de Badajoz.