Amaia se derrumba en la academia de 'Operación Triunfo': "Siento que no sabría definirme"

Amaia (de España) también tiene momentos de bajón y de inseguridades. A pesar de que los espectadores de este Operación Triunfo están embelesados con cada una de sus actuaciones, su voz y su peculiar personalidad, a la joven le han asaltado las dudas a las puertas de la gala número 11, con el final del concurso casi a la vuelta de la esquina.

"Me agobio con todo, no sé muy bien qué hacer, cómo comportarme, quiero dejarme llevar pero siento que no me conozco, no sabría definirme", explicaba a los Javis después de que estos, que la vieron triste y cabizbaja en la academia, se preocuparan por su estado de ánimo. "Es importante que lo expliques y que te dejes ayudar".

Los profesores de interpretación empezaron entonces a animarla. "Eres preciosa como eres y has llegado hasta aquí como tú eres. Eres muy especial, eres maravillosa. Entiendo que da miedo hacerlo tan bien", le decían consiguiendo arrancarle una sonrisa.

La joven asegura que ya desde antes de entrar al concurso se preguntaba muchas veces quién es. "Es normal que te lo preguntes, es una gran pregunta. Es la mejor pregunta que se puede hacer un artista, es lo que tienes que hacer", le tranquilizaban.

Lo cierto es que la presión de la final empieza a hacer mella en todos los concursantes, no solamente en Amaia. Alfred se ausentó varias veces en la última gala debido a la ansiedad y esa misma noche Aitana no estuvo presente el chat posterior por un dolor en el pecho. Todo ello unos días después de que Agoney se planteara abandonar la academia por los dolores de garganta. Esperemos que sea una racha y todos ellos se repongan.