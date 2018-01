El PRC lamenta que "el retoque de una web y un vídeo" sean las propuestas para FITUR

El regionalista ha realizado estas afirmaciones en respuesta a la rueda de prensa ofrecida este jueves por la concejala de Turismo, Miriam Diaz, en la que ha anunciado que la web y el vídeo centrarán, junto al Centro Botín, la presencia de Santander en FITUR, que se celebra la próxima semana.

Fuentes Pila ha dicho que el PP sido "incapaz" aún de dotar a la ciudad de una imagen de marca cuando han pasado ya dos años del "ridículo" por el concurso convocado para hacerlo en diciembre de 2015 y que acabó con el proceso anulado y con "acusaciones de plagio". "La imagen iba a estar lista para el FITUR de 2016, pero lleva ya tres ediciones de retraso", ha afirmado en un comunicado.

En su opinión, resulta un poco "sonrojante" que pese a "los activos de la ciudad y el esfuerzo del sector", todo lo que el equipo de Gobierno es "capaz de hacer" para incrementar el atractivo de la ciudad de cara al turismo pase por presentar como la "gran novedad de la década el remozado de una web y un vídeo promocional".

En este punto, ha pedido "mucho más trabajo" a la Concejalía de Turismo, y ha señalado que en todo 2017 la edil no llevó a la Comisión del ramo "ni una sola iniciativa".

"En las dos únicas comisiones de Turismo y Comercio que se celebraron durante el año pasado no se incluyó ni una sola iniciativa referente al Turismo de la ciudad", ha lamentado el regionalista, para quien "lo primero" que necesita la capital cántabra es una "política turística seria".

Por último, Fuentes-Pila ha opinado que lo presentado este jueves por la edil demuestra que el PP "no cree en la ciudad, en lo que los santanderinos pueden ofrecer" y, a su juicio, "no pueden dirigir Santander quienes no creen en ella". "Han bajado los brazos y estamos pagando las consecuencias de su inacción y de sus errores", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Cantabria.