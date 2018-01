De la Torre insiste en que tendrá que ser el PP el que "ahora o más adelante" plantee el candidato a la Alcaldía

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a reiterar este jueves que "lo más lógico" es no presentarse a las próximas elecciones de 2019, pero ha añadido que "soy una persona disciplinada" y que si se lo plantea el PP, que es "el que tiene que configurar cualquier lista electoral sea a nivel provincial o nacional", meditará sobre ello, medirá sus fuerzas y resolverá "con sentido de responsabilidad".

"Tendrá que ser el partido el que lógicamente, con los datos que tenga, ahora o más adelante, plantee lo que crea oportuno; le corresponde al partido plantear esta cuestión", ha sentenciado.

Así lo ha reiterado este jueves el alcalde tras preguntas de los periodistas y después de que tanto el presidente el PP regional y provincial, Juanma Moreno, y Elías Bendodo, respectivamente, insistiesen en que es decisión "personal" del alcalde.

"No tengo nada que decir diferente a lo que he dicho en días anteriores o cuando me han preguntado sobre este tema", ha incidido De la Torre, que ha vuelto a reiterar que "lo lógico" es no presentarse en las próximas elecciones municipales, pero que es "una persona disciplinada" y si hay "razones" que se plantean en su momento "por quienes tengan la información, los datos y quienes puedan configurar la lista, que es el partido", meditará sobre ello, "mediré mis fuerzas y resolveré con sentido de responsabilidad".

De la Torre ha indicado que "más de una vez" ha hablado también "del deseo de que la tarea realizada en estos años, por parte de todo un equipo, tengan una continuidad lo mejor posible; en estos términos me tengo que expresar y no tengo nada que decir nuevo a lo que ya he dicho antes".

Por todo ello, a juicio de De la Torre, "tiene toda la lógica del mundo que me exprese en estos términos de lógica de no presentarme", ha reiterado. "Lo he venido diciendo en estos meses atrás -ha continuado- y al mismo tiempo he hablado del sentido de responsabilidad, que trato de imprimir a todas mis acciones, y de disciplina, desde el punto de vista de disponibilidad, de ver lo que pueda ser mejor".

Eso sí, para De la Torre, "tendrá que ser el partido el que lógicamente, con los datos que tenga, ahora o más adelante, plantee lo que crea oportuno, le corresponde al partido plantear esta cuestión en los términos claros y evidentes a los cuales me estoy refiriendo", ha sentenciado.

En este sentido, ha recordado que "los estatutos -del PP- dicen eso, no dicen que los alcaldes deciden si son candidatos o si es otra persona, en ningún sitio está eso escrito", añadiendo que si se plantea desde el PP "como una deferencia que se quiere tener hacia mí, yo lo planteo en términos de ser escrupuloso desde el punto de vista del reglamento del partido, que establece las cosas en esos términos; es la estructura del partido la que sobre este tema medita, reflexiona, estudia y propone", ha concluido.

