El 1-1-2 recibe 17 llamadas correspondientes a 11 asuntos relacionadas con el último episodio de vientos

No obstante, no hay incidencias destacables, no se han producido heridos y los daños materiales han sido escasos, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

Once de dichas llamadas a correspondido a temas de tráfico por obstáculos en la vía y otras cuatro han correspondido a asuntos de bomberos.

En cuanto a los municipios donde se han producido las citadas incidencias, cabe destacar a Murcia con 12 llamadas correspondientes a 6 asuntos, así como Molina de Segura con dos llamadas, y Alcantarilla, Lorca y Ojos con una sola llamada en cada caso.

