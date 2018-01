Un hombre indio construye un camino de 8 km para que sus tres hijos puedan ir a la escuela

Con un pico y una azada, Jalandhar Nayak, de 45 años, ha construido un camino de ocho kilómetros de longitud por tierra montañosa para que sus tres hijos puedan ir a la escuela ya que por una ruta angosta y rocosa tardaban tres horas. Este vendedor de verduras del estado de Odisha (en la India) comenzó a labrar el camino para facilitarles la llegada hace tres años.

Sus esfuerzos llamaron tanto la atención del Gobierno que esta semana su labor apareció hasta en los periódicos locales. "A mis hijos les costaba caminar por el angosto y pedregoso sendero mientras iban a la escuela. A menudo los veía tropezar contra las rocas y decidí tallar un camino a través de la montaña para que pudieran caminar más fácilmente ", dijo a News World Odisha.

Jalandhar Nayak of #Kandhamal turns the #MountainMan of #Odisha by his expedition of carving a path to his house through 5 mountains; He has managed to carve a 8ft wide road trough 3 mountains so far.#NewsWorldOdisha Discovers The #Manjhi of #Odisha pic.twitter.com/FjCyhXfvBi