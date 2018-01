El vino 'Valdepeñas Excelent' será el resultado de la colaboración entre la UCLM y la DO 'Valdepeñas'

Una cooperación que se ha materializado este jueves con la firma por parte del rector, Miguel Ángel Collado, y del presidente de la DO 'Valdepeñas', Jesús Martín, del primero de una serie de acuerdos para poner los conocimientos de la comunidad universitaria al servicio de mejorar la calidad y la competitividad de los vinos de esta Denominación de Origen.

El rector y el presidente de la Denominación de Origen han coincidido en afirmar la importancia de esta colaboración, que se inicia con un estudio de la tierra del territorio que compone la DO para saber que variedades son las que mejor rendimiento tendrían en cada zona. Esta cooperación continuaría con un estudio sobre la madera del viñedo, para poder combatir cualquier contrariedad que pudiera poner en peligro la planta.

La finalidad de todo esto es, en palabras de Martín, que cuando se tengan los dos estudios es hacer un decálogo para crear el vino que se denomine 'Valdepeñas Excelent' y que pretende rescatar el sabor del viñedo tradicional de la zona.

"Esto constituirá el tercer estudio que realizará la Universidad para la DO y que consistirá en una especie de 'catecismo' que nos dirá de qué parte de la DO debe de proceder, de qué plantas o de qué variedades". El presidente de la DO no ha querido aún poner fecha a la salida de este nuevo caldo, ya que el tiempo estimado para el estudio del terreno es de un año.

Una colaboración, ha apuntado Martín, que aparte de la creación de un nuevo producto, mejorará la competitividad y la calidad de los ya existentes.

