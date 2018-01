Punto de Vista ofrecerá un espacio para la creación artística colectiva mediante su programa de laboratorios

Este primer laboratorio acoge el proyecto 'The Sound We See', un movimiento global de creación fílmica colaborativa desarrollado inicialmente en la ciudad de Los Ángeles, que después ha viajado a Holanda, Vietnam, India, Canada, Inglaterra, Alemania, Japón, Suecia, México, Bulgaria y Letonia creando sus propias Sinfonías de la Ciudad. El próximo mes de marzo llegará a Punto de Vista para que los participantes de este laboratorio realicen colectivamente una Sinfonía de la ciudad, un retrato filmado en super 8mm de Pamplona. Este proyecto se realiza en colaboración con el Centro de Arte de Huarte y el Área de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona.

Los responsables del Echo Park Film Center en Los Ángeles, Lisa Marr y Paolo Davanzo, serán los responsables de guiar esta experiencia fílmica colectiva cuyo resultado se estrenará con música en directo durante la clausura del festival el día 10 de marzo. Los participantes en este laboratorio realizarán una película artesanal de 24 minutos, en la que cada hora del día se compactará en un minuto de tiempo de proyección, utilizando cámaras de Super 8 y revelado mediante un sistema ecológico. Las sesiones de trabajo tendrán lugar los fines de semana del 23 al 25 de febrero y del 2 al 4 de marzo, entre las 10 y las 19. La cuota de participación es de 15 euros y requiere la inscripción mediante formulario online. El plazo de inscripción permanecerá abierto entre el 11 de enero y el 14 de febrero.

ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD DE ACREDITACIONES

Hoy se abre el plazo de solicitud de acreditaciones para Punto de Vista 2018. Los profesionales y periodistas que deseen acreditarse pueden hacerlo a través de la página web del festival. El plazo para solicitarlas permanecerá abierto hasta el próximo 23 de febrero, ha informado el Gobierno foral en una nota.

La acreditación profesional está reservada exclusivamente a profesionales del ámbito del cine y la creación audiovisual (productoras y distribuidoras, realizadores y programadores), así como a estudiantes de tercer ciclo que cursen estudios específicos de audiovisual. La cuota de inscripción es de 20 euros, que podrán abonarse a través de la página web del festival hasta el 25 de febrero; pasada esta fecha, la cuota será de 25 euros, a pagar en efectivo en la sede del festival, a partir del 7 de marzo, en el stand de acreditados.

La acreditación de prensa es gratuita y está reservada exclusivamente a los representantes de medios de comunicación (prensa escrita, prensa electrónica, agencias de prensa, televisión y radio). La acreditación permite el acceso preferente a las proyecciones matinales de la Sección Oficial, ruedas de prensa y presentaciones. Los acreditados podrán acceder a las proyecciones de otros ciclos dependiendo del aforo.

CORTOMETRAJES DE ANIMACIÓN

Punto de Vista ofrecerá en esta edición un nuevo espacio para la exhibición y formación del público infantil y juvenil, con una programación de cine de animación que se proyectará en el Planetario de Pamplona y que programará películas relacionadas con la ciencia y el espacio exterior.

Además, con la colaboración de Caja Navarra, se ofrecerá también a diversos centros escolares de Pamplona diversos talleres de análisis de cine con perspectiva de género, impartidos por el colectivo Drac Magic de Barcelona.

Este nuevo programa se enmarca en la renovación de contenidos del festival impulsada por la nueva dirección artística que incluye nuevas secciones como Dokbizia, un encuentro que quiere provocar el cruce entre lenguajes y artistas que trabajan en torno a lo real.

COLECTIVOS INVITADOS EN LA OCTAVA EDICIÓN DEL PROYECTO X FILMS

Por primera vez, Punto de Vista ha convocado a colectivos en lugar de a cineastas individuales para rodar un documental producido por el propio festival. Los colectivos cinematográficos Zazpi T'erdi, Lacasinegra y Dostopos han sido invitados para competir por el octavo Proyecto X Films. Los tres colectivos representan lo mejor del cine más alternativo y rompedor que se está desarrollando en el panorama del cine de no ficción en España, y han sido elegidos para dar a conocer su obra y presentar durante el festival un proyecto de ensayo filmado que tenga como base geográfica Navarra.

Además, el festival acogerá la premiere mundial del proyecto seleccionado en 2017, 'La cosa vuestra', donde la cineasta María Cañas propone un viaje hacia la cara más oculta y surrealista de los Sanfermines y donde reflexiona sobre hacia dónde van estas fiestas.

CAMPAÑA DE PERSONAL VOLUNTARIO Y JURADO JOVEN

Hasta el 12 de febrero continúan abiertas sendas campañas de captación de personal voluntario y jurado joven para la XII edición. Las personas interesadas en inscribirse para participar como personal voluntario pueden hacerlo en el enlace: http://www.puntodevistafestival.com/es/voluntarios.asp.

Las personas interesadas en inscribirse como Jurado joven pueden hacerlo en el enlace: http://www.puntodevistafestival.com/es/jurado_juventud.asp

