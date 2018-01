Una plataforma ciudadana de Cáceres reivindica la construcción de la segunda fase del nuevo hospital

Representantes de este movimiento ciudadano se han reunido este jueves con la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, para hacerle llegar esta petición que también han trasladado al resto de grupos políticos con representación municipal, así como a los de la Asamblea de Extremadura para que se incluya una consignación presupuestaria en este 2018 y para el 2019 con el objetivo de terminar el hospital al completo.

Eduardo Corchero, miembro de la plataforma, ha señalado al término de la reunión con Nevado que la apertura de la primera fase "es una aberración" pero, una vez que se asume el hecho, el objetivo es "reivindicar" que se pueda completar el hospital en los próximos dos ejercicios presupuestarios "que es perfectamente asumible", ha dicho.

Para ello, han mandado a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura esta petición y "no ha respondido ninguno", ha dicho Corchero, quien ha pedido la colaboración ciudadana y de "todas" las asociaciones cacereñas para conseguir este objetivo.

De momento, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cáceres va a presentar al próximo Pleno ordinario una moción en este sentido, haciéndose eco de la reivindicación de esta plataforma, según ha adelantado la regidora cacereña en declaraciones a los medios.

"Sus peticiones son las nuestras", ha dicho Nevado, quien ha vuelto a solicitar "un hospital digno y completo" y ha pedido "voluntad política" y que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, "se deje de ir por las ramas" y se consignen partidas que completen el hospital.

En ese sentido, la moción que presentará el PP al Pleno municipal pedirá que se traslade a la Junta de Extremadura el "sentir de los cacereños" que piden "unas infraestructuras que Cáceres necesita de una manera urgente", ha dicho.

Cabe destacar que la Plataforma Pro Hospital está compuesta, de momento, por la Agrupación Vecinal, la Federación de Asociaciones de Vecinos, la plataforma 'Cáceres se mueve', el sindicato CCOO, el Colegio de Médicos, la Asociación de Diábeticos y la Asociación de Consumidores y Amas de Casa. Otros grupos también han mostrado su intención de adherirse a sus peticiones.

LEY PREVENCIÓN CONSUMO ALCOHOL MENORES

Respecto al proyecto de Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas por menores de edad que se está tramitando en la Asamblea de Extremadura, Nevado ha dicho que es una ley "muy necesaria" pero que "llega un poquito tarde", y ha pedido que "no pase con el juego lo que está pasando con el alcohol en los menores".

"No podemos llegar tan tarde con una ley porque la prevención en cualquier tipo de adicción es necesaria, y hay que trabajar en otros aspectos", ha dicho la regidora cacereña, que ha pedido que se siga trabajando con los jóvenes y con los menores para que "sus derechos como niños no se perturben con adicciones de este tipo que no interesan a nadie".

Consulta aquí más noticias de Cáceres.