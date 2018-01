Forcadell: "No hemos cedido, nos hemos mantenido firmes en la defensa del Parlament"

Tal y como ya se había especulado en los últimos días, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha anunciado oficialmente este jueves que no optará a la presidencia del Parlament de Catalunya. Forcadell ha asegurado que se trata de una decisión personal porque considera que la presidencia del Parlament no la debe ocupar "una persona que tenga abiertas causas judiciales", como es su caso.

Durante su comparecencia Carme Forcadell ha anunciado que "dejo la presidencia del Parlament pero no la política" y que continuará durante la próxima legislatura trabajando como diputada. "He cerrado un ciclo, en una legislatura corta pero muy intensa" ha dicho. El día que abramos la puerta a la censura ya no la podremos cerrar nunca más"

Haciendo balance de su actuación como presidenta del Parlament, una actuación que ha sido repetidamente cuestionada por los grupos de la oposición, Forcadell se ha defendido asegurando que "he actuado siempre preservando la libertad de expresión". En este sentido ha sido tajande: "Antes de defender la censura o de evitar un debate por miedo a represalias habría dimitido". Y ha añadido que "he defendido siempre que en el Parlament se pueda hablar de todo".

En este sentido, Carme Forcadell ha criticado "la fobia del gobierno español a la palabra y al diálogo" y claramente emicionada ha admitido que "se siente orgullosa porque no nos hemos doblegado, no hemos cedido y nos hemos mantenido firmes en la defensa de este Parlament". En este punto ha querido tener palabras de afecto para el resto de los miembros de la Mesa del Parlament y a los trabajadores de la cámara.

