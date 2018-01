Puy du Fou invertirá 244 millones hasta 2028 y creará 324 millones beneficio en Toledo

El espectáculo nocturno con el que se abrirá en la primavera de 2019 el parque de la empresa francesa Puy du Fou en Toledo, del que se realizarán 49 representaciones en ese primer ejercicio de 75 minutos cada una, costará en torno a 25 euros.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves el presidente del grupo Puy du Fou, Nicolas de Villiers y el consejero delegado del parque en España, Erwan de la Villèon, durante una rueda de prensa en la que han dado detalles del proyecto, que no utilizará agua del Tajo, ya que se prevé la construcción de una estación de tratamiento de aguas interna de gran tamaño.

De Villiers ha explicado que son conscientes de las preocupaciones que origina el tema del agua y por ello "todos los litros de agua" utilizados en el parque -de la red municipal de agua potable- serán reciclados a fin de no tener que recurrir al agua del Tajo, de tal forma que, aunque se realizó una solicitud de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), finalmente "no se va a necesitar".

A partir de 2021 serán necesarios 120.000 metros cúbicos para el espetáculo nocturnoEn este sentido, el espectáculo nocturno usará menos de 40.000 metros cúbicos de agua a partir de 2019 -lo que equivale al riego de 6,6 hectáreas de árboles frutales- y en 2021 serán necesarios 120.000 metros cúbicos. "Comprendemos que la cuestión del agua era muy importante y teníamos que tratarla como una cuestión esencial", ha comentado el presidente de Puy du Fou.

Respecto al primer espectáculo nocturno, que estará "arraigado en la historia de Toledo "con una ventana abierta a la historia de España--, De Villiers ha señalado que estará preparado para 4.000 plazas y en él participarán 150 actores. En cuanto al precio, que han definido como "aceptables" en lo que a un espectáculo de noche se refiere, oscilará entre los 24 y los 25 euros y habrá descuentos para menores.

Tres pueblos, un castillo y restaurantes

El parque abrirá sus puertas también por el día dos años más tarde, en la primavera de 2021, con 115 representaciones del espectáculo nocturno, que aumentará a 6.000 sus plazas sentadas, entre los meses de mayo y octubre; cuatro espectáculos de día -tres de interior y uno al aire libre-, y tres pueblos: uno medieval castellano a la entrada, un campamento morisco y un pueblo de artesanos. También habrá restaurantes de comida rápida y tradicional.

Los visitantes al parque, que estará rodeado de espacios verdes, bajarán desde el aparcamiento por un sendero entre árboles -se plantarán inicialmente 10.000 de ellos, cifra que se irá incrementando-. Bordeando unas murallas se encontrarán a continuación con un mercado medieval donde habrá terrazas para degustar la gastronomía española y ver el trabajo de algunos artesanos.

Frente a ello se situará la entrada del espectáculo nocturno y a la izquierda la entrada del parque, donde lo primero que se verá será el pueblo medieval castellano, que se situará a los pies de un castillo. Los pueblos, al pasar los cuales habrá un entorno natural arbolado con jardines, fuentes y zonas de sombra, se han concebido de tal forma que sean "fieles al espíritu" de Toledo y de la región.

Nicolas de Villiers ha precisado que, una vez presentado el Proyecto de Singular Interés (PSI) esta misma semana a la Administración regional, está previsto que este mismo verano comiencen las obras. De las 159 hectáreas que ocupa la parcela, ubicada a 8 minutos del Casco Histórico de Toledo, se va a construir en solo un 6 por ciento.

Puy du Fou se encargará de sufragar y construir la vía de acceso al parque desde la CM-40 que desembocará directamente en el parque y para ello ya están abordando las gestiones oportunas con las administraciones competentes. La empresa es consciente de que el proyecto está sujeto a las administraciones nacional, regional y local, y por ello "trabajan intensamente para poder obtener las autorizaciones que se necesiten" y poder cumplir así con la planificación.

3.000 empleos y 342 millones de beneficios

Ya con el parque a pleno funcionamiento, en los años 2013, 2025 y 2028 se pondrán en marcha tres nuevos grandes espectáculos diurnos, ha continuado De Villiers, que ha incidido en que el parque está "concebido para durar en el tiempo y para que se desarrolle", pero también para crear empleo y beneficios no solo a Puy du Fou sino "a toda la zona de Toledo y Castilla-La Mancha".

En concreto, como ha detallado el consejero delegado del parque en España, en 2019 se esperan crear 87 empleos a tiempo completo -que aumentarán a 689 en 2021, 722 en 2023, 769 en 2025 y 876 en 2028-, y generar unos 324 millones de euros de beneficios para Castilla-La Mancha en el año 2028 -234 millones en 2021-.

Se esperan crear 87 empleos a tiempo completoEl parque toledano, que va a trabajar con animales cercanos al entorno del parque y la reintroducción de especies en el hábitat natural, seguirá tanto en este aspecto como en otros los principios que rigen el parque francés, no solo en el respeto a la naturaleza y la gestión responsable del agua, sino también con la valorización y separación de los residuos y la optimización del consumo energético.

En Toledo en cambio no está prevista la construcción de plazas hoteleras. "Nos apoyamos en la hostelería de Toledo, hay buenos hoteles y creemos que los hosteleros pueden ser socios importantes para acoger a los espectadores del espectáculo de noche", ha comentado De la Villèon.

244 millones entre 2018-2028

Para levantar todo el proyecto se ha contado con un equipo español formado por, entre otros, Sánchez Garrido Abogados, que se encarga del servicio jurídico y la coordinación del proyecto; en la parte arquitectónica la empresa Corroto Arquitectura; en el ámbito de la ingeniería las empresas Ibenergi y Elecnor, en materia de medioambiente la empresa Esacon y en el ámbito hidrológico con Esther Guerrero Usano.

En cuanto a la inversión, franco-española, el proyecto supondrá 244 millones de euros para el periodo 2018-2028 -procedentes de inversores privados, algunos locales, y un préstamo del Banco Europeo de Inversiones-, que se invertirán en cinco fases de construcción. Una primera de 60 millones de euros (2018-2019), una segunda de 82 millones de euros (2019-2021), otra de 15 millones de euros entre 2021 y 2023, una cuarta de 24,5 millones de euros (entre 2023 y 2025) y una última fase de 22,5 millones de 2025 a 2028.

En el acto de presentación, al que han acudido también el director administrativo y financiero de Puy du Fou España, José Ramón Molinero, y el vicepresidente de Puy du Fou España, Jesús Sanz, Nicolas de Villiers ha destacado que el concepto de parque francés que ahora sentará sus bases sobre Toledo supone un "viaje en el tiempo que mezcla lo espectacular con las emociones, con grandes espectáculos que se inspiran en la historia" y ha defendido la elección de la capital regional, por su legitimidad histórica, geográfica y turística.

Consulta aquí más noticias de Toledo.