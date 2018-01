Fuertes disturbios en Pakistán tras la violación y asesinato de una niña, la duodécima en 2 años

Al menos dos personas murieron y otras tres resultaron heridas este miércoles en las protestas por el asesinato y violación de Zainab, una niña de ocho años, en la ciudad oriental de Kasur. Las autoridades aseguran que en los últimos dos años se han registrado doce casos similares en esa zona de Pakistán.

La pequeña desapareció el pasado jueves cuando estaba al cuidado de un tío porque sus padres se encontraban en Arabia Saudí de peregrinación religiosa.

El cadáver se encontró este martes en la basura y, según los exámenes preliminares, Zainab sufrió abusos sexuales antes de morir.

Las autoridades paquistaníes prometieron tomar medidas tras la muerte de la menor y el comienzo de los disturbios.

"Dolido por el asesinato y el abuso sexual a una niña de 8 años. No descansaré hasta que los autores de este acto cruel sean arrestados y reciban el mayor castigo de acuerdo con la ley", afirmó en Twitter Shehbaz Sharif, jefe de Gobierno de la provincia del Punjab, donde se ubica Kasur.

Just presided over a meeting of police & administration officials. Made it absolutely clear to them that lip service would not work. I want the culprits involved in this heinous crime behind the bars. Those failing in their duties will be proceeded against. Very painful incident! https://t.co/FFSBbNhtrr