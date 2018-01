El PSOE de Málaga pide al Gobierno que aclare cuando "reiniciará" las obras de la depuradora de Nerja

En este sentido, ha criticado que "éstas siguen paradas" y el último anuncio del subdelegado de Gobierno en Málaga, Miguel Briones, realizado el pasado 24 de octubre de que se había alcanzado un acuerdo con la empresa para reactivar los trabajos ha sido "absolutamente falso".

El diputado socialista ha explicado que las obras están al 76 por ciento de ejecución, "aunque falta también por concretarse un proyecto complementario para incorporar ocho de los once puntos de vertidos no previstos inicialmente", considerando "un insulto" a los ciudadanos de Nerja que las obras lleven más de ocho meses paralizadas por lo que desde el PSOE van a exigir en el Congreso "que se terminen antes de verano de 2018".

Así, Heredia ha declarado que el Gobierno del PP "no tiene el más mínimo interés por reanudarlas", criticando que las obras de la depuradora de Nerja comenzaron en enero de 2014 y deberían haber finalizado hace más de un año, "acumulando retrasos y promesas incumplidas del Gobierno central".

"El Gobierno se comprometió a que esta depuradora estaría plenamente operativa en junio de 2016. No sólo no ha sido así, sino que con la quiebra de la empresa adjudicataria no hay ni fecha de terminación", ha afirmado.

También ha añadido que Nerja tiene una población de unos 20.000 habitantes, "pero que en temporada alta llega a los 80.000; tiene el dudoso honor de seguir siendo el único gran municipio del litoral malagueño que sigue vertiendo al mar sus aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento previo".

OBRAS

Ha explicado, además, que las obras llevan "paralizadas" desde principios del pasado mes de abril, "a raíz de los problemas financieros de la empresa adjudicataria, Isolux-Corsán-Corviam", ha informado Heredia. Los trabajos de la depuradora fueron adjudicados por el Ministerio de Medio Ambiente en 23,2 millones de euros, y "deberían haberse finalizado hace más de año y medio, pero el panorama de las obras paralizadas es desolador en el municipio", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que "aún quedan por culminarse la principal estación de bombeo de aguas residuales", que se ubicará en la parte trasera del paseo marítimo de la playa de Burriana y también la instalación del colector terrestre y el emisario submarino "que permitirá lanzar al mar el agua depurada que no se emplee para el regadío, ya que la planta incorporará tratamiento terciario", ha detallado.

"En el casco urbano queda por instalar un colector de casi un kilómetro de longitud, desde la estación de bombeo de la desembocadura del río Chíllar hasta conectarlo con el instalado en la calle Diputación a principios de 2015", ha concretado Heredia.

En el entorno del mirador del Bendito también está pendiente otra actuación para unir el colector que se instaló con las obras de reurbanización de la calle Carabeo. Sin embargo, a todas estas actuaciones pendientes hay que sumar un proyecto complementario para incorporar ocho puntos de vertidos no previstos en el proyecto de ejecución aprobado.

"En un principio, se estimaba que esto supondría un sobrecoste de 2,2 millones, pero los trabajos pendientes podrían prolongarse aún un año y medio", ha lamentado.

La realidad es, a juicio de Heredia, que tras seis años de gobierno del PP, "Nerja continúa siendo el único municipio de la Costa del Sol que no depura sus aguas residuales porque la gestión del Gobierno del PP en este sentido ha sido un fracaso".

Por último, Heredia ha exigido al Gobierno que "de una vez por todas acabe con el mayor punto negro en materia de saneamiento" que tiene la provincia de Málaga y la Costa del Sol. "Para que la Costa del Sol sea un destino de excelencia hay que eliminar de una vez por todas el gran punto negro del saneamiento, que está en Nerja", ha concluido.

