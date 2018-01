UGT Extremadura aboga por convocar el Pacto de Toledo para solucionar las "deficiencias" del sistema de pensiones

El sindicato considera "irrisorio" que se siga manteniendo la reforma de las pensiones del año 2013 que establecía una revalorización anual del 0,25 por ciento, "lo que significa que las personas pensionistas de nuestro país, volverán a perder de nuevo poder adquisitivo", ha señalado.

UGT Extremadura ha dicho en nota de prensa que "acaba de comenzar el nuevo año" y se continúa hablando sobre el sistema público de pensiones "mientras no se pongan encima de la mesa medidas que garanticen su sostenibilidad y revalorización".

En este sentido, ha dicho que las medidas del Gobierno central, como plantear un nuevo préstamo para hacer frente a las dos pagas extraordinarias de los pensionistas, "no" son "más que parches" que "no solucionan nada", sino que "lo que hacen es endeudar más las arcas de la Seguridad Social" y "no garantizan" un sistema público d epensiones sostenible.

"El Gobierno del Partido Popular se ha dedicado durante estos años a vaciar la llamada 'hucha de las Pensiones' sin tener en cuenta, ni poner en marcha medidas eficaces y eficientes que fuesen encaminadas a tener un Sistema Público de Pensiones garantista", ha dicho UGT Extremadura.

Al respecto, el sindicato se ha preguntado si "será quizás que interesa endeudar más a la Seguridad Social para que nos puedan vender mejor que lo idóneo sería tener contratado un Plan de Pensiones Privado".

CUESTIONES "FUNDAMENTALES"

Para UGT Extremadura, "está claro" que "hay que convocar el Pacto de Toledo" y "en ese escenario poner solución a todas las deficiencias que hoy en día tienen el sistema de pensiones", ha añadido. Asimismo, ha señalado que son "fundamentales" cuestiones como "que se derogue" la reforma del 2013 de manera "que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones para que en una década no nos encontremos con un sistema de pensiones mínimas".

También ha reclamado que "se erradique el déficit de la Seguridad Social", lo cual ha dicho que "se puede conseguir poniendo en marcha las tres propuestas que en su día planteó la UGT, y que ahorrarían casi 15.500 millones a la Seguridad Social".

Tales propuestas, ha explicado, "se resumen en que el sistema no tiene que pagar lo que no debe, e ingresar lo que le corresponde, en concreto, más de 16.000 millones de euros en políticas de subvención que deberían financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no a cargo de la Seguridad Social".

También ha planteado UGT Extremadura "la eliminación de las bonificaciones a la contratación que hasta ahora se hace a cargo de la Seguridad Social y que supondría un ahorro de 3.700 millones". Un "ahorro" de "4.000 millones al pasar a financiar los gastos de la Seguridad Social del Ministerio desde los PGE, como el resto deministerios", ha añadido.

Además, con respecto a los ingresos, el sindicato ha dicho que "habría que destopar las bases máximas de cotización que supondría un ingreso en las arcas de la Seguridad Social de 7.735 millones de euros". "Si a eso añadimos que se aumente a un 78 por ciento la cobertura por desempleo tal y como estaba en el año 2011, la Seguridad Social lograría recaudar 2.969 millones de euros", ha asegurado.

"ASEGURAR LA FINANCIACIÓN"

Por otra parte, UGT Extremadura ha abogado por "asegurar la financiación del sistema vía impuestos, financiando el sistema no sólo con cotizaciones sino también con impuestos, sin excluir a ninguna pensión del sistema y con un modelo de financiación para todas".

Además, ha reclamado "actuar sobre el mercado de trabajo", concretamente "derogar la reforma laboral, mejorar la contratación, la estabilidad, los salarios, la cobertura por desempleo, el control de las horas extraordinarias, impulsar y mejorar la inspección laboral"

"Son medidas fundamentales para tener un sistema público de pensiones, robusto, garantista y de calidad", ha señalado la organización sindical.

