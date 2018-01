Cambia defiende "mejoras" en la vía ferroviaria convencional para traer a Logroño la velocidad alta "no el AVE"

En rueda de prensa, el concejal de Cambia José Manuel Zúñiga ha mostrado la opinión de la formación ante la moción, que PSOE, Ciudadanos y PR+ van a presentar este jueves en el pleno municipal sobre la llegada del AVE a Logroño, y ante la que muestran su desacuerdo.

"Es, una vez más, un engaño, por parte del ministro de Fomento, del presidente del Gobierno riojano y de quienes presentan la moción, para intentar convencer a los ciudadanos de la necesidad de que llegue el AVE a Logroño. Pero no es más que un tema electoral, algo que vende y vende muy bien", ha criticado el concejal.

En este sentido, el asistente técnico de la formación Andrés Barrio ha afirmado que "estamos ante una pura figura electoralista" y ha recordado que en el plan de transporte ferroviario de 1987, en la época de Felipe González, se contemplaba la renovación de la vía convencional "pero llegaron la Expo y las Olimpiadas y el AVE entró como un elefante en una cacharrería".

En sus palabras, a partir de ese momento, "se paró toda la renovación de las vías tradicionales y solamente se invirtió en el AVE". "Pero el AVE -ha asegurado- no es una solución, no vertebra territorios, no es necesario y no favorece tampoco el desarrollo económico de los territorios, al contrario".

Barrio ha argumentado que el AVE "es caro, cada kilómetro cuesta entre 11 y 14 millones; los billetes también cuestan más y, aunque hay una política de 'low cost' lo que ocurre es que se compensa con los costes en cercanías, que es lo que coge la gente al final; no es rentable, se necesitan 9 millones de pasajeros al año para que lo sea y muchas de las líneas que se han hecho, se han cerrado, como la Toledo-Albacete, que duró un año".

A ello ha sumado que "no genera desarrollo económico, sino al contrario, y crea desequilibrios porque solamente une grandes poblaciones y deja aisladas el resto, lo que, al final, conduce a la despoblación, además de que, por los trazados del AVE, no pueden circular mercancías, ni por el ancho de vía ni por la tensión de la catenaria".

Y, en tercer lugar, ha considerado "el elevado impacto ambiental, con consumos energéticos que tiene el AVE que se asimilan a los de un avión, y con una huella de carbono altísima"; con túneles y desmontes "muy serios, porque necesita gran amplitud en las curvas y no tener pendientes"; y creando barreras "infranqueables para la fauna, porque

nada puede interrumpir al AVE".

Por todo ello, como ha incidido Zúñiga, "creemos que hay que mejorar las infraestructuras ferroviarias existentes, porque sí es cierto que el actual trazado tiene muchas curvas, por los meandros del río, que no permiten al Alvia, que puede alcanzar los 220 kilómetros por hora, ir a más de 80 kilómetros por hora".

Además, ha apuntado que una mejora en las actuales vías convencionales "permitiría el paso de mercancías y contribuiría a la vertebración de las poblaciones riojanas", a lo que ha unido "que el tren es el transporte más sostenible, con cinco veces menos consumo que el transporte por carretera".

El concejal de Cambia ha reclamado, por tanto, que "necesitamos lo primero más trenes; una doble vía en el corredor actual; y que, tanto en Miranda como en Castejón, se pongan intercambiadores de ancho de vía o un tercer raíl para poder usar desde estos puntos las líneas de AVE que ya están construidas".

