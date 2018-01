EU inicia una campaña para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera

En un comunicado, el partido ha explicado que la batería de medidas que se han presentado en el Congreso insta al gobierno de Mariano Rajoy a poner en marcha "planes de lucha contra la contaminación, que incluyan actuaciones concretas, específicas,

alcanzables, realistas, sujetas a plazos y con un presupuesto asignado detallado", dado que, según ha explicado el coordinador de EUIB, Juanjo Martínez, "estos requisitos, en general, no se cumplen en el recientemente aprobado Plan Aire II".

El coordinador federal y la portavoz parlamentaria de Medio Ambiente de IU, respectivamente, han sido los encargados de registrar esta batería de medidas en el Congreso y que también se presentará en todas las instituciones donde Izquierda Unida tiene representación, "de manera adaptada a las competencias de cada una de ellas", ha precisado Martínez.

El coordinador general de EUIB no ha descartado la posibilidad de "ofrecer estas medidas a compañeros de otras instituciones, que defiendan lo mismo que nosotros, allí donde no tenemos representación actualmente", ya que, tal y como ha constatado, es "una lucha global y compartida que debe implicar a todas las administraciones, además de los agentes sociales y económicos, plataformas y asociaciones en defensa del territorio y el medio ambiente, etc".

"Nuestro objetivo es claro, reducir las muertes por contaminación atmosférica, no sólo en las Islas sino en todo el Estado; y no nos conformaremos con poco, exigiremos la creación de un órgano para el seguimiento, implementación y evaluación de estos planes a todos los ámbitos institucionales", ha dijo Martínez, quien ha añadido que es "un problema preocupante, porque nos jugamos la salud de las personas y la salud de la tierra".

Por último, desde EU se ha animado a la ciudadanía para concienciar a todas aquellas personas que todavía no lo están y a colaborar en la puesta en marcha de estas medidas.

