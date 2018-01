Marwan: "Queremos que nos quieran los que nunca lo harán"

Con uno de los auditorios de mayor tamaño de Madrid, el WiZink Center, se sube a escena el 12 de enero el cantautor y poeta Marwan (Madrid, 1979), que con su último trabajo, Mis paisajes interiores (Sony), ha dejado más que claro que el suyo es un éxito definitivo.

¿Cuánto le cuesta la vida?

Cuesta, claro que cuesta, y menos mal que a veces cuesta. Algunas más de lo que uno querría, incluso de lo que cree que es capaz de asumir. Pero soy de los que creen que está bien que cueste. Y por eso lo dejo claro en mis canciones, en las que es verdad que la tristeza es siempre un motivo.

¿Está de acuerdo si le digo que hay más tristeza en este trabajo?

Sí, hay un mensaje menos positivo. Cuando estoy triste escribo más, es más fotogénica la tristeza.

La gran lección que me he llevado es aprender a quitarme la rabia por haber sido tan estúpido¿Y lo que más le ha costado a usted en la vida?

Superar desengaños y el rencor. Superar esos abandonos que tanto dolor producen. Y que parece que se quedan para siempre.

¿Tiene respuesta para la pregunta que plantea en una de sus canciones: por qué siempre buscamos lo que nos hace daño?

Porque mantenemos la esperanza de que esas relaciones con personas que nos dañan pueden llegar a funcionar. Queremos que nos quieran quienes no nos van a querer. Es como tener una adicción o querer a un maltratador.

No solo sucede en el amor...

No, una de las cosas que más daño hace es la traición de un amigo. A mí me ha pasado, y sigues esperando que vuelva la armonía. Pero bueno, es otra lección de vida.

¿Con qué lección se queda?

Con el perdón, sobre todo con aprender a perdonarme a mí mismo. La gran lección que me he llevado es aprender a quitarme la rabia hacia mí por haber sido a veces tan estúpido.

¿Es verdad que necesitó psicoterapia para entender la falta de compromiso en el amor?

Sí, yo soy partidario de la psicoterapia. Vivimos a ciegas y necesitamos linternas que nos alumbren. La psicoterapia me ha servido para conocer las causas de mis dolores. No sabía de dónde venían, y solo sabiéndolo puedes hacer de verdad frente a lo que te pasa.

¿Qué dolor le ha acompañado siempre?

Espero que ninguno me acompañe siempre, pero el que siempre he tenido es la sensación de abandono, que se debe a determinadas circunstancias familiares. Y se repiten luego los abandonos, uno no pierde esa sensación de niño abandonado. Eso hace que pierdas la autoestima.

Si se sale intacto de una relación, ¿es que no había amor?

Yo no conozco a nadie que haya salido intacto del amor, aunque sí liberado. A veces al dejar a alguien sientes liberación, y no es fácil abandonar. Dejar a alguien trae mucho dolor, porque que no la ames no significa que no la quieras.

La psicoterapia me ha servido para conocer las causas de mis dolores¿Nos hemos perdido entre el concepto más prosaico y el más romántico del amor?

No sé si es por culpa de la educación o es más porque nos quedamos en la parte adolescente del amor. Puede que nos quedemos en el arrebato de la primera parte del amor y no estemos preparados para afrontar la segunda parte. Y yo te digo que de mi última relación me quedo con la segunda parte: era de admiración y veneración.

¿Cree que se puede vivir siempre enamorado o pasa irremediablemente?

Yo creo que sí, hay gente que se pasa toda la vida enamorado, aunque a mí no me ha pasado.

¿Qué canción de Mis paisajes interiores le ha dado más trabajo?

La letra de Conviene saber que es una oda a la vida, un recordatorio de vivir con cierta épica sabiendo lo que estamos viviendo.

¿Y cuál, si la hay, le ha sorprendido que haya corrido buena fortuna?

Pues El error, porque es la más oscura del disco.

Es que a muchos les gusta la oscuridad...

Sí, es verdad, hay mucha gente a la que nos gusta la oscuridad.