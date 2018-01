YouTube anuncia que habrá "consecuencias" para el joven que grabó una víctima de suicido

La plataforma de vídeos YouTube ha roto por fin su silencio una semana después de que el conocido youtuber Logan Paul mostrara en un vídeo a una persona que se había suicidado en un bosque de Japón.

A través de su cuenta de Twitter, YouTube ha escrito "una carta abierta a nuestra comunidad" en la que asegura que, "al igual muchos, nos sentimos perturbados y molestos por ese vídeo que fue compartido la semana pasada".

"El suicidio no es una broma, ni debería usarse como una manera de conseguir reproducciones", continúan. "Esperamos más de los creadores que cuentan con una comunidad en YouTube. El canal violó nuestras reglas de la comunidad. Actuamos de acuerdo a ello y estamos viendo más consecuencias".

An open letter to our community:



Many of you have been frustrated with our lack of communication recently. You’re right to be. You deserve to know what's going on.