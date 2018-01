Abucheos por cambiar el final de la ópera Carmen para denunciar los feminicidios en Italia

El público presente en el preestreno de Carmen en el Teatro del Maggio Musicale de Florencia abucheó y silbó el cambio del final de la ópera de Bizet que, por decisión del director de escena Leo Muscato, no termina con la protagonista muriendo sino que es ella la que mata a su agresor, un cambio en el guión decidido como protesta por el incremento de los feminicidios en Italia.

Los aplausos sí reconocieron el trabajo del director de orquesta y de los cantantes, no así la decisión de modificar el final para que sea Carmen la que acabe disparando y matando a su maltratador, Don José.

El director Muscato había anticipado críticas a su cambio en el libreto, pero lo que no previó es que un fallo de la pistola se rebelara contra su final, no funcionando como debiera, lo que muchos puristas disfrutaron como una señal contra tal modificación de la escena, dicen medios italianos.

El director del Teatro Maggio Musicale se mantuvo al lado de la revisión de la obra y la defendió en mensajes en la red social Twitter:

Come Presidente del @maggiomusicale sostengo la decisione di cambiare il finale di #Carmen, che non muore. Messaggio culturale, sociale ed etico che denuncia la violenza sulle donne, in aumento in Italia. pic.twitter.com/vPzdu0MqkX