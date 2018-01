Kendall Jenner responde a los que criticaron su acné en los Globos de Oro

Kendall Jenner acaparó todas las miradas el domingo en la alfombra roja de los Globos de Oro. Por un lado, por su espectacular vestido de Giambattista Valli, pero también por el acné de su rostro, que no pasó desapercibido para los usuarios de Twitter.

"Tú quejándote por una espinilla y Kendall luciendo un brote de acné", "¿Soy yo o a Kendall se le disparó el acné?" o "¿Qué le pasó en la cara?" son algunos de los comentarios que se quedaron registrados el domingo por la noche.

De todos esos comentarios, la joven de 22 años escogió uno para retuitear: "Kendall Jenner apareciendo en la alfombra roja con acné y luciendo como una maravillosa estrella es todo lo que una chica necesita entender". La hermana mediana de las Kardashian dejó su propia opinión junto a ese mensaje: "No dejes que esta mierda te pare".

Desde la adolescencia, Kendall Jenner ha tenido problemas con su piel. "Tenía un acné terrible cuando era más joven. Puedo admitir que arruinó completamente mi autoestima, hasta el punto de que ni siquiera miraba a las personas cuando hablaba con ellas", llegó a decir en una ocasión a la revista Glamour UK.

never let that shit stop you! 😎✨ https://t.co/uXlqwJxTPf