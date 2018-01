La Audiencia anula el despido colectivo de todos los trabajadores de un hotel de Palmanova

La demanda inicial estaba dirigida a TR Hotel Torrenova, Anida Operaciones Singulares y Anjoca Baleares y luego se amplió a varias empresas más, que junto con Anida, han quedado absueltas.

El juicio se celebró en mayo de 2017, después de que no se llegase a un acuerdo por las partes implicadas.

Según se recoge en la sentencia, en enero de 2017, la empresa TR Hotel Torrenova comunicó a los empleados que dejaba de tener la posesión del establecimiento y que Anida Operaciones Singulares o su sucesora, Anjoca tenían que subrogar a los trabajadores.

A esto, Anjoca manifestó que no iban a dar continuidad a la actividad e iba "a incumplir lo pactado" en el contrato firmado en 2009. Así pues, Anjoca comunicó a los empleados que no iba a producirse la sucesión de empresas si no que iba a recibir "únicamente el inmueble".

Posteriormente, esta empresa proyectó efectuar una reforma en profundidad para que el hotel pasara de tres a cuatro estrellas publicitándolo en medios de comunicación y en Fitur.

Con esto, la sentencia concluye que esta empresa adquirió "no solamente la titularidad del inmueble sino la de la industria hotelera que en el se derivaba". Además, incide en que "a juicio de la Sala, la obligación que pesaba" sobre la compañía de subrogarse en las relaciones laborales de los trabajadores de la plantilla del hotel resulta incuestionable".

