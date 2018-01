El museo Cristobal Balenciaga de Getaria reflexiona sobre el valor patrimonial de la obra del modisto guipuzcoano

El Museo Cristobal Balenciaga de Getaria (Gipuzkoa) reflexionará este año sobre el valor patrimonial de la obra del modisto guipuzcoano con una muestra 'Balenciaga. REvolución y legado' del 24 de marzo al 27 de enero. Además, promoverá la investigación, la creación y la tecnificación para los profesionales vinculados a la moda desde diversos proyectos educativos.

En rueda de prensa en el Museo, la directora de éste, Miren Vives, junto al diputado foral de Cultura, Denis Itxaso, del viceconsejero vasco de Cultura, Joxean Muñoz, y la profesora de la central Saint Martins, Elisa Palomino, ha presentado la programación de este 2018, Año Europeo del Patrimonio.

La exposición 'Balenciaga. REvolución y legado' propone un recorrido diacrónico que muestra la evolución de la obra del modisto en sus sucesivas etapas y aspira a convertirse en "una muestra de referencia para entender y conocer en profundidad el patrimonio generado por Cristóbal Balenciaga", ha explicado Vives.

La muestra ocupará 900 metros cuadrados del museo a partir del 23 de marzo de 2018 hasta el 27 de enero de 2019, y contará con 90 piezas de indumentaria, de las cuales 30 no se habían expuesto en el museo con anterioridad. El museo permanecerá cerrado desde el 29 de enero hasta el 23 de marzo por cambio expositivo.

Por otro lado, el museo propone este año un programa que promueve la investigación, la creación, y la tecnificación para los profesionales vinculados a la moda, al hilo de sus colecciones y abriendo el patrimonio que se custodia en el museo al servicio de la nueva creación y el emprendimiento.

Además, el proyecto 'Balenciaga and the Revolution of the Silhouette', promovido por el museo desde 2016 con el asesoramiento de la creadora y profesora de Central Saint Martins Elisa Palomino, ha reunido a profesores y alumnos de seis de las escuelas internacionales de Diseño en Moda Central Saint Martins (UAL, Londres, Inglaterra), The Royal Danish Academy of Fine Arts (Copenhague, Dinamarca), Iceland Academy of the Arts (Reykjavik, Islandia), Shenkar College of Engineering, Design and Arts (Ramat Gan, Israel), Seika Kyoto University (Kioto, Japón) y Parsons the New School of Design (Nueva York, Estados Unidos).

La iniciativa pone el foco en un aspecto, que constituye "una de las principales contribuciones de Balenciaga a la historia de la moda, la introducción de nuevas siluetas, hechas de tejido, aire y cuerpo, con las que las mujeres pudieran identificarse", ha explicado la directora del museo.

Partiendo de esta idea y a través del estudio directo de la obra del creador de Getaria en su museo, y el acceso al archivo de sus colecciones para analizar una selección de piezas, los participantes han desarrollado después, como proyecto individual de cada alumno, su propio proceso de investigación y creación, cuyos resultados se materializan en la realización de un look original.

Una selección de las propuestas creativas de los 150 alumnos que han tomado parte en el proyecto se presentará en el museo en una exposición colectiva a partir de mayo de 2018, bajo la dirección de Palomino, asesora del proyecto. A través de la colaboración con la Asociación Bilbao Art&Fashion, 12 jóvenes vascos han participado en este proceso.

Además, este año tendrá lugar la II edición de la Escuela Cristóbal Balenciaga Museoa que, dentro de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco en San Sebastián, abordará temáticas relacionadas con la comunicación moda.

'TRANSMISIONES'

Por otra parte, habrá masterclass, con Javier Martín, y cursos especializados en nuevas técnicas, tanto en el museo como en los espacios de Kutxa Kultur Moda, en Tabakalera de San Sebastián.

Asimismo, tendrá lugar, por segunda vez, una convocatoria para la cesión de un espacio expositivo en el museo para emprendedores y marcas locales de accesorios de moda. La programación de actividades se complementará con otras propuestas culturales en torno a la moda y a la figura de Balenciaga como actividades en familia y talleres de 'Hazlo tú mismo'.

PRESUPUESTO Y BALANCE

Vives ha indicado que el museo afronta 2018 con un presupuesto de funcionamiento estimado de 1.646.00 euros, donde destaca "el incremento de 4% en las aportaciones públicas que ascienden a un total de 1.213.000 euros".

Además, ha destacado los "buenos resultados" de 2017 con 51.300 visitantes a las exposiciones del museo en Getaria, lo que supone "un 14% más que el año anterior, y un incremento medio del 30% en los usuarios de las diferentes propuestas del programa educativo del museo".

Con respecto a la procedencia del visitante, los datos indican la fuerte presencia de público extranjero (40% del total) que ha crecido con respecto a años anteriores, entre los que destacan el público francés (20% del total de visitantes ha sido de esta nacionalidad), estadounidense (5%), británico (4%) y alemán (2%).

El público vasco ha supuesto un 42% del total de visitantes del museo (Gipuzkoa 23%, Bizkaia 15% y Álava 4%), mientras que el público procedente de otras comunidades ha llegado al 58% del total de visitantes. Entre las principales comunidades emisoras destacan Madrid (10% del total de visitantes), Cataluña (8%), Navarra(7%), y Comunidad Valenciana (5%), Aragón y Asturias (3%).

Consulta aquí más noticias de Guipúzcoa.