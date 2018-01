De la Serna ha señalado, a preguntas de los periodistas al término de un acto en Pamplona, que "Guipúzcoa ha tomado una decisión por el órgano competente y, por lo tanto, nosotros no es que no podamos decir nada, sino que no debemos pronunciarnos sobre una decisión que de forma autónoma ha tomado una diputación".

