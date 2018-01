Filmoteca Vasca, DIPC y Azkuna Zentroa organizan un ciclo sobre cine y ciencia en San Sebastián y Bilbao

En una rueda de prensa en la capital guipuzcoana, el director de la Filmoteca Vasca, Joxean Fernández, el del DIPC, Ricardo Díez, y la responsable de programación cultural de Azkuna Zentroa, Clara Montero, han informado de este ciclo titulado 'Hor kanpoan/Ahí fuera/Out there' que "abordará temas como la exploración espacial y formas de vida extraterrestre, en una selección de títulos clásicos y recientes de ciencia ficción con prestigiosos científicos invitados".

El ciclo arrancará el jueves en Tabakalera con la proyección de 'Interstellar' (Christopher Nolan, 2014), presentada por el físico Premio Príncipe de Asturias y presidente del DIPC Pedro Miguel Etxenike.

Los títulos elegidos son: 'The Day the Earth Stood Still' (Robert Wise, 1951); 'The War of the Worlds' (Byron Haskins, 1953); 'Forbidden Planet' (Fred McLeod Wilcox, 1956); e 'Invasion of the Body Snatchers' (Don Siegel, 1956).

Esta iniciativa propone "descubrir o revisitar en pantalla grande y versión original un ciclo de películas imprescindibles en la historia del cine de ciencia ficción, en compañía de prestigiosos científicos que nos explicarán las claves científicas para disfrutar al máximo de la experiencia", ha indicado Fernández.

Además, ha destacado que en todas las sesiones participarán "científicos de renombre" como Juan Ignacio Cirac, Premio Príncipe de Asturias, Rafael Yuste, ideólogo del proyecto BRAIN de la Casa Blanca, y Agustín Sánchez-Lavega, Premio Euskadi de Investigación, entre otros.

Por otro lado, dentro de la programación se han organizado sesiones matinales dirigidas a escuelas de secundaria San Sebastián y Bilbao con la proyección de 'The Martian' en la que participarán científicos del grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que de primera mano acercarán a la investigación del planeta rojo.

Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, ofrecerá una conferencia sobre la visión actual del universo, abierta a todos los públicos el 22 de febrero, a las 19.00 horas, en Tabakalera.

