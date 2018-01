De la Serna dice que el Gobierno va a "dar la cara" y será "absolutamente transparente"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha afirmado que el Gobierno va a "dar la cara" y será "absolutamente transparente y claro" en relación con la gestión por la nevada del pasado fin de semana en la autopista AP-6.

Íñigo de la Serna ha asegurado que el Gobierno va a "explicar a los grupos políticos y a los ciudadanos cada detalle de lo que ocurrió en la AP-6 una vez que los que ejecutaron esas acciones, que eran los que gestionan la autopista, nos faciliten toda la información y la podamos contrastar con otras informaciones que podamos tener por otros medios".

"Lo haremos con el ánimo de ser absolutamente claros y transparentes en la gestión de la AP-6 y para hacer correcciones que en el futuro sea necesario en los protocolos y en los procedimientos de actuación que permitan que hechos como el de esta semana no se vuelvan a producir", ha indicado el ministro.

De la Serna ha lamentado, a preguntas de los periodistas al término de un acto en Pamplona, "la situación tan dramática que han tenido que vivir las personas" que quedaron atrapadas en la AP-6 y ha explicado que el Gobierno ha solicitado "un expediente informativo a la empresa concesionaria, responsable de la gestión de la autopista, y estamos pendientes de recibir esa información".

El ministro ha estimado que esa información podría llegar a lo largo de esta semana. "No sabemos si tendrá que complementarse porque sea insuficiente o porque al menos no sea la que estamos tratando de buscar, y a partir de toda esa información podremos establecer responsabilidades, si se ha actuado correctamente o si no se ha actuado correctamente y corresponde abrir expedientes sancionadores", ha manifestado, para señalar que "es necesario determinar qué cosas han fallado para que no se vuelva repetir en el futuro" esta situación.

Sobre su comparecencia en el Congreso, ha señalado que será la Diputación Permanente la que deberá fijar la fecha, aunque ha precisado que "es bueno tener la información" sobre los hechos, "porque si no a esa comparecencia no puedo ir con los datos necesarios para aclarar cualquier duda por parte de los responsables políticos".

El ministro no ha valorado el tuit del director de la DGT, que ha ironizado con su presencia en Sevilla el pasado domingo 6 de enero, cuando miles de personas quedaron atrapadas por el temporal de nieve en la AP-6, al afirmar que en esta ciudad funcionan "las líneas telefónicas e Internet".

De la Serna se ha limitado a señalar que "es su opinión y la respeto profundamente".

Tampoco se ha querido pronunciar sobre la posibilidad de que los ciudadanos afectados reclamen una compensación económica y ha apuntado que "es una cuestión en la que cada cual está en su derecho de reclamar lo que considere a quien considere". "Nosotros no somos

quienes debemos esclarecer si han de hacerlo o no", ha apuntado.

Consulta aquí más noticias de Navarra.