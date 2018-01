Iberia ha lanzado su primera campaña de precios de 2018, que se extenderá durante 15 días. En esta ocasión ofrece vuelos nacionales desde 25 euros por trayecto; a Europa desde 29 euros o a destinos de largo radio como Asia o Estados Unidos desde 199 y 200 euros por trayecto, respectivamente.



La campaña, cuyas plazas están sujetas a disponibilidad, arrancó este lunes bajo el lema 'Eres más', y estará en vigor hasta el próximo 22 de enero. La oferta es válida para vuelos operados por Iberia (no incluye LEVEL), Iberia Express y Air Nostrum en las rutas indicadas de la promoción. Las tasas, cargos y gastos de gestión están incluidos.



La estancia mínima es de 3 días o la noche del sábado al domingo y máxima de un mesEl periodo de vuelo es para destinos en América, Asia y Sudáfrica: del 15 de enero al 1 de diciembre de 2018 (no aplicable en vuelos del 16 de junio al 31 de agosto de 2018); y para España y Europa del 1 de febrero al 17 de junio de 2018 (no aplicable del 22 de marzo al 3 de abril, del 27 de abril al 3 de mayo y del 11 al 16 de mayo de 2018).



Para España y Europa la compra anticipada es de 30 días antes del vuelo, mientras que para América, Asia y Sudáfrica no se aplica. La estancia mínima es de tres días o la noche del sábado al domingo, aunque algunas rutas están exentas de esta condición, y la estancia máxima es de un mes.



La oferta incluye también ofertas a destinos caribeños desde 274 euros por trayecto o a destinos en América Latina desde 299 euros por trayecto. Asimismo, ofrece la posibilidad de comprar de forma conjunta el vuelo y el hotel; por ejemplo, vuelo de ida y vuelta a Nueva York + 7 días de hotel desde 599 euros; o vuelo de ida y vuelta a Londres o Tenerife + 2 noches de hotel desde 139 euros.



Iberia también ha lanzado descuentos de hasta un 50% en el alquiler de coche al reservar vuelos + coche al mismo tiempo; por ejemplo, vuelo de ida y vuelta a Miami + alquiler del coche durante 7 días desde 499 euros o en Roma desde 129 euros.

