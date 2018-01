Asufin demandará a Iberpistas (Abertis) por los daños y perjuicios causados a los consumidores

Asufin, a través de un comunicado recogido por Europa Press, entiende que las personas que ocupaban los mas de tres mil vehículos atrapados en la AP6 durante interminables horas tienen derecho a una indemnización y a través de una demanda colectiva cuyos trámites se ofrece a realizar la asociación.

Su presidenta, Patricia Suárez, siempre ha animado a los usuarios a reclamar como único modo de que no se lesionen sus derechos. "Hay que reclamar daños morales porque vivir veinte horas atrapados en una carretera, algunos con niños pequeños, es una tortura. Pero también hay que reclamar perjuicios porque hay personas que tenían que coger un avión y no llegaron o presentarse a un trabajo y no pudieron hacerlo".

Suárez considera curioso, cuanto menos, "que las carreteras gestionadas por Fomento hayan tenido menos problemas que una de peaje. La autopista AP6 se ha dado mucha prisa en elevar su precio nada más comenzar el año, pero no tanta en atender a los usuarios como se merecen".

Recuerda que, según declaraciones del director de la DGT en Onda Cero, Abertis gestiona en exclusiva la autopista y, por tanto, las decisiones las toman desde allí y es a ellos a quien hay que reclamar por todo lo que se vivió el día de Reyes.

"Todos los afectados deben reclamar", añade Suárez. "Sólo reclamando podemos obligar a las grandes empresas a asumir responsabilidades por su gestión y que esto no vuelva a ocurrir. No es de recibo que no se hayan tomado medidas ante una gran nevada, anunciada por la Aemet desde hace semanas".

Los dos últimos colapsos en autopistas de peaje ocurrieron en la AP1

(febrero de

2004) y en la AP66 (diciembre de 2008) y en ambos los tribunales dieron la razón a los consumidores.

"El Tribunal Supremo-recuerda Suárez-confirmó que los gestores no hicieron bien su trabajo y no adoptaron las medidas necesarias por lo que estimó una compensación".

Ante la rápida Comisión que el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha para depurar responsabilidades, la presidenta de Asufin lanza un mensaje: "En las otras ocasiones exculpó a las concesionarias de autopistas. Esperamos que ahora el Ministerio se ponga del lado de los ciudadanos a los que representa."

