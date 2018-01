La Zinemateka de Azkuna Zentroa programa un ciclo de cine de Charles Chaplin

El ciclo arrancó el 28 de diciembre con la proyección de la película "El Chico" en la gran pantalla del atrio, acompañada de música en directo de la mano del pianista Pablo Llamas.

Entre las películas que se proyectarán se encuentran "A dog's life", "Shoulder Arms", "Sunnyside", "A day's Pleasure", "The Idle Class", "Pay Day", "The Pilgrim", "A woman of París", "The Gold rush", "The Circus", "City Lights", "Modern Times", "The great dictator", "Limelight" y "A king in New York".

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.